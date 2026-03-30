Тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будет стоить 1 кВт-ч

Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне.

С 1 апреля 2026 года украинские граждане будут платить за электрическую энергию по тарифу, утвержденному правительством постановлением № 1331. В Кабинете министров пока не допускают пересмотра цен, учитывая регулярные отключения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию правительства.

Какая будет стоимость 1 кВт-ч с 1 апреля

Согласно этой информации, с 1 апреля украинские бытовые потребители будут платить за электричество по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Тариф утвержден соответствующим решением правительства.

Согласно ему, как минимум до конца апреля текущего года в Украине будет действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО): участники рынка обязаны продавать ресурс на специальных условиях для:

обеспечения в стране доступных цен;

энергобезопасности и стабильности.

Как изменятся цены на электричество после 30 апреля

После 30 апреля часть домохозяйств получит более высокие счета за электроэнергию. По предварительной информации, повышение коснется потребителей с высоким объемом использования электроэнергии. Речь идет о домохозяйствах с электроотоплением, которые потребляют до и выше 2000 кВт/ч в месяц. Действие льготной ставки подойдет к концу в конце апреля.

В то же время для обычных бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится. Ранее премьер Юлия Свириденко сообщала, что в правительстве пока не рассматривают возможности пересмотра тарифа на электричество для населения. Она подчеркнула, что в условиях регулярных отключений такое решение является неприемлемым.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", — заявляла ранее глава правительства.

Частые вопросы

Как подорожала коммуналка в Украине за последние годы

С февраля 2025 года по февраль 2026 года в Украине произошло определенное подорожание некоторых коммунальных услуг. По данным Госстата, в целом тарифы повысились 2,3%. В частности, на 13,8% подорожали услуги по управлению многоквартирными домами, уборка мусора — почти на 4%, содержание и ремонт жилья — на 3,5%.

Какая будет цена за природный газ с апреля

Апрель является последним месяцем действия тарифного плана "Фиксированный" Нафтогаза с ценами, действовавшими в течение последнего года. То есть с 1 апреля клиенты компании (98% от общего числа абонентов) будут платить за газ по тарифу — 7,96 грн/куб. м. На время действия военного положения действует мораторий на повышение стоимости газа.