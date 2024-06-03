Тариф на електрику — в Yasno пояснили, коли і за що українці платитимуть більше

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В енергопостачальній компанії Yasno пояснили деталі нового тарифу на електричну енергію. Зокрема, відомо, коли в комунальних платіжках з'являться підвищені суми.

Про це поінформував пресцентр компанії.

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Деталі нового тарифу на електрику

Наприкінці травня український уряд встановив для побутових споживачів нову вартість електроенергії — 4,32 грн/кВт-год. Йдеться про єдиний тариф, який буде актуальний до кінця квітня 2025 року.

"Він набирає чинності з 1 червня, тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте у липні) — з новими", — повідомили в Yasno.

Там пояснили, що в новий тариф на електроенергію входить вартість послуг:

постачання;

передачі;

розподілу.

Зокрема, вартість послуги Yasno як постачальника залишилась колишня — 0,17 коп. за кВт-год. Частину нарахувань має компенсувати держава — зараз доплачуватиме за кожен кВт-год понад 40% вартості.

Джерело: Yasno

Хто платитиме менше за світло

В опалювальний період споживачі з електроопалювальними установками та споживанням до 2 тис. кВт-год зможуть користуватися пільговим тарифом — 2,64 грн/кВт-год, який буде чинний з 1 жовтня 2024 року до кінця квітня наступного року.

Тим, хто має двозонний лічильник, доступний нижчий тариф. Йдеться про споживання у нічний час з 23:00 до 07:00. Ціна — 2,16 грн за кВт-год.

"Новий тариф для населення — це рішення уряду, що спирається на розрахунки, ситуацію в нашій енергосистемі та майбутній опалювальний сезон. Yasno як постачальник тільки приймає умови та робить свою справу: приймає відомості, нараховує суму за електроенергію, виставляє рахунки та приймає платежі", — пояснили в Yasno.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НКРЕКП заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.

Також ми писали, в Україні за підвищення тарифу на електрику відключення не зникнуть. Оскільки окремо йдеться про збитковість тарифу, а окремо — про масштаби руйнувань в енергосекторі.