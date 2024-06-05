Тарифы в Украине — кто будет платить за электричество меньше

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики уточнили, сколько придется платить потребителям после увеличения тарифа на электроэнергию в июне. В целом тариф повысился на 60%, однако некоторые будут платить меньше.

Об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

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Кто будет платить меньше за электричество

Как отметили в ведомстве, тариф на электрическую энергию повысился до 4,32 грн/кВт. В то же время, по "ночному тарифу", при установке соответствующего двухзонного счетчика, будет составлять вдвое меньше, то есть 2,16 грн за кВт/ч.

При ежемесячном среднем потреблении электричества объемом 170 кВт/ч сумма в платежке повысится на 285 гривен.

Во время отопительного периода цена за 1 кВт/ч при потреблении электричества до 2 тыс. кВт/ч будет равна ежемесячно 2,64 грн. Такой тариф будет для граждан, имеющих электроотопительные установки.

"В течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии) месяц)", — сообщили в Минэнерго.

Продолжительность действия новых тарифов — до 30 апреля 2025 года.

Источник: ТГ Ярослав Железняк

Необходимость новых цен на свет

Как объяснял министр энергетики Герман Галущенко, повышение цен на электричество является сложным, но необходимым шагом. Его цель — быть со светом и удержать энергосистему, пострадавшую от вражеских атак. В связи с этим ожидается масштабная реконструкция. Она требует больших сил и финансирования. Сейчас проходит ремонтная кампания на ряде объектов генерации, распределения и передачи. Есть угроза, что обстрелы объектов энергетики продолжатся, поэтому важно задействовать все ресурсы.

Министр пояснил, что если бы не было систематического разрушения энергоинфраструктуры, то тарифы остались бы прежними.

Несмотря на это, в условиях тяжелой экономической ситуации в связи с войной невозможно разрешить рост стоимости электричества для населения до уровня рыночного, то есть почти 7,5 грн/кВт-час. Однако и удерживать сверхнизкую льготную цену на электроэнергию в 2,64 грн было невозможно, ведь тариф покрывал только треть от ее настоящей стоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергоснабжающей компании Yasno объяснили детали нового тарифа на электрическую энергию. В частности известно, когда в коммунальных платежках появятся повышенные суммы.

Также мы писали, что в НКРЭКУ заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.