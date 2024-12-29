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Такого не було майже 50 років — як змінились світові ціни на каву

29 грудня 2024 12:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на каву — чому так стрімко дорожчають зерна
Люди у кав'ярні очікують на свої замовлення. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ціни на кавові зерна робуста та арабіка суттєво зросли впродовж 2024 року. Наприклад, ф'ючерсна вартість зерен арабіки в середині грудня підвищилася на 3,30 долара за фунт, побивши рекорд 47-річної давності.

Про це пише видання The New York Times.

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Журналісти зазначають, що кава дорожчає внаслідок посух та повеней у Бразилії, яка є найбільшим експортером арабіки, та у В’єтнамі, де через природні катаклізми сильно постраждали найбільші у світі запаси робусти. 

Світові поставки кави скоротилися, а на відновлення врожаїв знадобиться щонайменше два роки, тож вже зараз продавці змушені переглядати ціни, щоб захистити свій прибуток. Це призвело до того, що  у грудні ціни на каву на одному з ринків встановили 50-річний максимум.

Хоча частка людей, які полюбляють цей напій, скорочується, попит на каву у світі лише зростає за рахунок Китаю. Як свідчать дані Міністерства сільського господарства США, споживання кави у цій країні за останні п’ять років зросло на понад 60%. 

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Тим часом генеральний директор співзасновник каліфорнійської компанії Pachamama Coffee Талеон Тремейн сумнівається у тому, що зростання цін на каву зупиниться. На його думку, в наступні місяці напій стане ще дорожчим. 

"З часом ми побачимо набагато вищі ціни. Пропозиція не задовольняє попит", — зауважив він. 

Підприємець зауважує, що нестабільна ситуація на світовому ринку кави загрожує існуванню його бізнесу, а також впливає на доходи фермерів. 

Раніше ми розповідали, що у грудні на українців очікує подорожчання деяких продуктів. За словами економіста Олега Пендзина, напередодні новорічних свят зростуть ціни на рибу та м’ясо.

Також ми писали, як у супермаркетах дурять покупців з товарами на вагу. Фахівці Держпродспоживслужби пояснили, що потрібно про це знати. 

Бразилія кава напої ціни доходи

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