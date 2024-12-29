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Українці переплачують за товари на вагу — що вигадали магазини

29 грудня 2024 10:28
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на продукти — як у магазинах обманюють покупців
Покупці у супермаркеті йдуть повз полиці з товарами. Фото: Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Щодня тисячі українців по всій країні відвідують супермаркети та магазини, купуючи там продукти та інші необхідні товари. Але часто в закладах торгівлі обманюють покупців, наприклад, вдаючись до різних методів обважування. Втім такі дії — порушення прав споживачів. 

Редакція сайту Новини. LIVE пояснює, як споживачі можуть захистити себе під час покупки товарів. 

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Так, за словами експертів у Telegram-каналі "Захист прав споживачів", покупці можуть вимагати у продавця документи з підтвердженням, що засоби вимірювання були перевірені. 

"Купуючи товар, що підлягає зважуванню, звертайте увагу, чи засоби вимірювальної техніки мають повірочне тавро", — йдеться у повідомленні.

Якщо ж ви купуєте продукцію на ринку, тоді вимірювальні прилади має надати адміністрація базару. Відмовити у цьому покупцю не можуть, адже за правилами торгівлі на ринках, "адміністрація зобов'язана забезпечувати продавців засобами вимірювальної техніки".

"Якщо ж Вам не підтвердили справність вимірювального приладу, можна звернутись до Держпродспоживслужби або до суду. Оскільки ваші  права споживача порушені", — підкреслили експерти. 

В Україні пропонують вказувати правдиві ціни на цінниках

Тим часом українські депутати працюють над законопроєктом, який зобов’яже торгівельні мережі вказувати на цінниках вартість товару за кілограм чи літр, якщо він продається в менших упаковках.

Основна мета ініціативи — боротьба зі шрінкфляцією, явищем, коли виробники зменшують об’єм або кількість продукції в упаковці, при цьому залишають колишню ціну або злегка її підвищують. Таким чином споживачі віддають гроші за менший товар за ту саму ціну.

Тож якщо за законопроєкт проголосує Верховна Рада, продавцям доведеться вказувати на ціннику дві ціни: 

  • за один кілограм або літр і так далі; 
  • за конкретну вагу та обсяг, які вказані на тарі.

Раніше редакція сайту Новини.LIVE розповідала, що в Україні запрацювали нові правила повернення харчових продуктів, що стали непридатними або небезпечними для вживання. Так, споживачам дозволили повертати ці товари продавцю за 14 днів після покупки.

Ще ми писали, як охоронці у магазинах створюють проблеми для покупців. Наприклад, вони можуть без суттєвих для цього причин змушувати споживача сплатити за товар, який був давно зіпсованим. 

товари Держпродспоживслужба ціни в Україні ціни супермаркет

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