Цены на кофе — почему так стремительно дорожают зерна

Люди в кафе ожидают своих заказов. Фото: Unsplash

Цены на кофейные зерна робуста и арабика существенно выросли в 2024 году. К примеру, фьючерсная стоимость зерен арабики в середине декабря повысилась на 3,30 доллара за фунт, побив рекорд 47-летней давности.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Что происходит с мировыми ценами на кофе

Журналисты отмечают, что кофе дорожает из-за засух и наводнений в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером арабики, и во Вьетнаме, где из-за природных катаклизмов сильно пострадали самые большие в мире запасы робусты.

Мировые поставки кофе сократились, а на восстановление урожаев понадобится минимум два года, поэтому уже сейчас продавцы вынуждены пересматривать цены, чтобы защитить свою прибыль. Это привело к тому, что в декабре цены на кофе на одном из рынков установили почти 50-летний максимум.

Хотя количество людей, которые любят этот напиток, сокращается, спрос на кофе в мире только растет за счет Китая. Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, потребление кофе в этой стране за последние пять лет выросло более чем на 60%.

Между тем, генеральный директор соучредитель калифорнийской компании Pachamama Coffee Талеон Тремейн сомневается в том, что рост цен на кофе остановится. По его мнению, в последующие месяцы напиток станет еще дороже.

"Со временем мы увидим гораздо более высокие цены. Предложение не удовлетворяет спрос", — отметил он.

Предприниматель говорит, что нестабильная ситуация на мировом рынке кофе ставит под угрозу существования его бизнес, а также влияет на доходы фермеров.

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