Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе arrow

Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе

29 декабря 2024 12:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на кофе — почему так стремительно дорожают зерна
Люди в кафе ожидают своих заказов. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Цены на кофейные зерна робуста и арабика существенно выросли в 2024 году. К примеру, фьючерсная стоимость зерен арабики в середине декабря повысилась на 3,30 доллара за фунт, побив рекорд 47-летней давности.

Об этом пишет издание The New York Times.

Читайте также:

Что происходит с мировыми ценами на кофе

Журналисты отмечают, что кофе дорожает из-за засух и наводнений в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером арабики, и во Вьетнаме, где из-за природных катаклизмов сильно пострадали самые большие в мире запасы робусты.

Мировые поставки кофе сократились, а на восстановление урожаев понадобится минимум два года, поэтому уже сейчас продавцы вынуждены пересматривать цены, чтобы защитить свою прибыль. Это привело к тому, что в декабре цены на кофе на одном из рынков установили почти 50-летний максимум.

Хотя количество людей, которые любят этот напиток, сокращается, спрос на кофе в мире только растет за счет Китая. Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, потребление кофе в этой стране за последние пять лет выросло более чем на 60%.

null

Между тем, генеральный директор соучредитель калифорнийской компании Pachamama Coffee Талеон Тремейн сомневается в том, что рост цен на кофе остановится. По его мнению, в последующие месяцы напиток станет еще дороже.

"Со временем мы увидим гораздо более высокие цены. Предложение не удовлетворяет спрос", — отметил он.

Предприниматель говорит, что нестабильная ситуация на мировом рынке кофе ставит под угрозу существования его бизнес, а также влияет на доходы фермеров.

Ранее мы рассказывали, что в декабре украинцев ожидает подорожание некоторых продуктов. По словам экономиста Олега Пендзина, в канун новогодних праздников вырастут цены на рыбу и мясо.

Также мы писали, как в супермаркетах обманывают покупателей с товарами на вес. Специалисты Госпродпотребслужбы объяснили, что нужно об этом знать.

Бразилия кофе напитки цены доходы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:01 Материальная помощь на оздоровление 2025 – кто может получить

12:59 Стало известно, зачем Россия держит ракетоноситель в Черном море

12:46 Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь

12:30 Третий инцидент за день — самолет KLM жестко приземлился на грунт

12:28 Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

12:22 Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины

12:15 Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе

11:59 В селе на Одесчине отремонтируют подвал за несколько миллионов

11:58 Под Харьковом российский беспилотник убил мужчину — что известно

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

13:01 Материальная помощь на оздоровление 2025 – кто может получить

12:59 Стало известно, зачем Россия держит ракетоноситель в Черном море

12:46 Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь

12:30 Третий инцидент за день — самолет KLM жестко приземлился на грунт

12:28 Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

12:22 Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины

12:15 Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе

11:59 В селе на Одесчине отремонтируют подвал за несколько миллионов

11:58 Под Харьковом российский беспилотник убил мужчину — что известно

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн