SWIFT-переводы в 2025 году — сколько стоит отправить деньги за границу

Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

В современном мире международные SWIFT-переводы — давно привычное явление. Переводить средства за границу важно как для решения личных вопросов, так и для бизнеса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила для SWIFT-переводов установили украинские банки.

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Комиссия за SWIFT-переводы — что известно

Комиссия за SWIFT-перевод в monobank — 12 долларов. Еще отправителю придется оплатить 0,5% от суммы перевода, но не более 90 долларов США.

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Государственный ПриватБанк на SWIFT-переводы установил комиссию в размере 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 100 долларов плюс 12 долларов в гривнах по курсу НБУ. При этом комиссия не взимается, если в назначении перевода указать:

что это деньги для помощи ВСУ;

что вы оплачиваете лечение.

Еще один госбанк — Ощадбанк, за каждый SWIFT-перевод с открытием счета или без, взимает по 1% от суммы.

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Ранее сообщалось об изменениях, которые введет ПриватБанк с 1 июня 2025 года. Известно, кто из граждан не сможет отправлять на банковские карты более 100 тыс. грн. Узнавайте также об ограничениях, которые действуют для переводов средств на карту родственникам.