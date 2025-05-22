SWIFT-переводы в 2025 году — сколько стоит отправить деньги за границу

SWIFT-переводы в Украине — какие комиссии установили банки
В современном мире международные SWIFT-переводы — давно привычное явление. Переводить средства за границу важно как для решения личных вопросов, так и для бизнеса.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила для SWIFT-переводов установили украинские банки.
Комиссия за SWIFT-переводы — что известно
Комиссия за SWIFT-перевод в monobank — 12 долларов. Еще отправителю придется оплатить 0,5% от суммы перевода, но не более 90 долларов США.
Государственный ПриватБанк на SWIFT-переводы установил комиссию в размере 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 100 долларов плюс 12 долларов в гривнах по курсу НБУ. При этом комиссия не взимается, если в назначении перевода указать:
- что это деньги для помощи ВСУ;
- что вы оплачиваете лечение.
Еще один госбанк — Ощадбанк, за каждый SWIFT-перевод с открытием счета или без, взимает по 1% от суммы.
Ранее сообщалось об изменениях, которые введет ПриватБанк с 1 июня 2025 года. Известно, кто из граждан не сможет отправлять на банковские карты более 100 тыс. грн. Узнавайте также об ограничениях, которые действуют для переводов средств на карту родственникам.
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