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SWIFT-переводы в Украине — какие комиссии установили банки

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Дата публикации 22 мая 2025 19:20
SWIFT-переводы в 2025 году — сколько стоит отправить деньги за границу
Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

В современном мире международные SWIFT-переводы — давно привычное явление. Переводить средства за границу важно как для решения личных вопросов, так и для бизнеса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила для SWIFT-переводов установили украинские банки.

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Комиссия за SWIFT-переводы — что известно

Комиссия за SWIFT-перевод в monobank — 12 долларов. Еще отправителю придется оплатить 0,5% от суммы перевода, но не более 90 долларов США.

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Государственный ПриватБанк на SWIFT-переводы установил комиссию в размере 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 100 долларов плюс 12 долларов в гривнах по курсу НБУ. При этом комиссия не взимается, если в назначении перевода указать:

  • что это деньги для помощи ВСУ;
  • что вы оплачиваете лечение.

Еще один госбанк — Ощадбанк, за каждый SWIFT-перевод с открытием счета или без, взимает по 1% от суммы.

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Ранее сообщалось об изменениях, которые введет ПриватБанк с 1 июня 2025 года. Известно, кто из граждан не сможет отправлять на банковские карты более 100 тыс. грн. Узнавайте также об ограничениях, которые действуют для переводов средств на карту родственникам.

ПриватБанк Ощадбанк monobank денежные переводы SWIFT комисия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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