Фінансова допомога для України — Світовий банк виділив $454 мільйони на охорону здоров'я

Рахувальна машинка для грошей. Фото: Bloomberg

Світовий банк виділив Україні 454 мільйони доларів. Гроші спрямують на розвиток сфери охорони здоров’я.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в вівторок, 10 грудня.

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За словами Шмигаля, надання Україні 454 мільйонів доларів підтримує зусилля уряду щодо пріоритетного фінансування в рамках програми медичних гарантій.

"Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр додав, що фінансування програми здійснюється урядом Японії, Світового банку а також гранту від фонду URTF.

"THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії", — пояснив глава уряду.

Повідомлення Шмигаля у Telegram

Нагадаємо, у листопаді Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Це відбулося в межах проєкту PEACE.

Також ми писали, що Україна сподівається на продовження співпраці зі Світовим банком і зараз, і після закінчення війни задля відновлення країни.