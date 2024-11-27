Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку у рамках проєкту PEACE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Це відбулося в межах проєкту PEACE.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення", — наголосив Шмигаль.

За його словами, впродовж повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Прем'єр-міністр подякував Сполученим Штатам та партнерам з розвитку за фінансування проєкту PEACE і висловив вдячність Світовому банку.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні додаткові 24 мільярди доларів для довгострокової військової підтримки.

Також прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про збільшення витрат на допомогу Україні у 2025 році до 2,7 мільярда доларів.