Финансовая помощь для Украины — Всемирный банк выделил $454 миллиона на здравоохранение

Счетная машинка для денег. Фото: Bloomberg

Всемирный банк выделил Украине 454 миллионов долларов. Деньги будут направлены на развитие сферы здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 10 декабря.

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По словам Шмыгаля, предоставление Украине 454 миллионов долларов поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию в рамках программы медицинских гарантий.

"Деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны", — говорится в сообщении.

Премьер добавил, что финансирование программы осуществляется правительством Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF.

"THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие пострадавшие в результате российской агрессии отрасли", — пояснил глава правительства.

Сообщение Шмыгаля в Telegram

Напомним, в ноябре Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Это произошло в рамках проекта PEACE.

Также мы писали, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Всемирным банком и сейчас, и после окончания войны для восстановления страны.