Світовий банк надасть Україні понад 1,3 млрд доларів - на що витратять

Будівля Світового банку. Фото: Світовий банк

Україна отримає 1,3 мільярда доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE in Ukraine. Відповідну грантову угоду підписав голова Мінфіну Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у п'ятницю, 8 листопада.

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Метою Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" є часткова компенсація видатків державного бюджету. Зокрема, йдеться про соціальні та гуманітарні, які не пов’язані зі сферою безпеки й оборони.

Документ передбачає залучення траншу, який складається з:

1,35 мільярдів доларів — грант від США;

10,8 мільйонів євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

У міністерстві уточнили, що кошти надійдуть до держбюджету вже найближчими днями. Марченко зауважив, що це стане вагомим внеском у забезпечення першочергових соціальних видатків держбюджету.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України.

Водночас на думку журналістів Politico, військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати до інавгурації Дональда Трампа.