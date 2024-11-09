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Мировые цены на продукты рекордно выросли — какая причина

9 ноября 2024 11:57
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на продовольствие достигли 1,5-летнего максимума
Покупатели в магазине. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В октябре 2024 года глобальные цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня за последние полтора года. Основным фактором этого стало стремительное удорожание растительных масел. Также на мировых рынках наблюдается заметный рост цен на сахар и молочные продукты.

Об этом говорится в данных Индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

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Как выросли цены на продовольствие

Согласно подсчетам ФАО, в октябре 2024 года индекс продовольственных цен составил 127,4 пункта, что на 2% выше, чем в сентябре, и на 5,5% больше, чем в октябре прошлого года.

Однако это значение остается на 20,5% ниже рекордного пика, зафиксированного в марте 2022 года, когда глобальные продовольственные цены резко выросли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Рост цен на растительные масла явился основной причиной повышения продовольственного индекса в октябре, отмечают в ООН. На мировых рынках их стоимость выросла на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума. Наибольшие колебания цен наблюдались на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла, что, по мнению экспертов, вызвано опасениями относительно возможного сокращения объемов производства.

В октябре индекс цен на сахар вырос на 2,6%, в том числе из-за беспокойства по поводу урожая в Бразилии, где фиксируется засушливая погода.

Цены на молочные продукты также продемонстрировали рост: по данным ФАО, их стоимость увеличилась на 1,9% в течение месяца и на 21,4% выше, чем в прошлом году. Основными причинами удорожания стали повышение мировых цен на сыры и сливочное масло, тогда как котировки на сухое молоко, напротив, снизились.

Рост цен на основные зерновые культуры в октябре был более умеренным: индекс повысился на 0,9% из-за увеличения экспортных цен на пшеницу и кукурузу, но в целом стоимость зерна осталась на 8,3% ниже, чем в октябре 2023 года.

Однако беспокойство по поводу пшеницы растет, поскольку мировые цены на нее увеличиваются уже второй месяц подряд. Основным фактором этого являются неблагоприятные погодные условия, которые влияют на посев озимых в нескольких ключевых экспортных регионах Северного полушария, в частности в Европейском Союзе. В то же время индекс цен на рис снизился на 5,6% в октябре, поскольку после отмены Индией ограничений на экспорт неизмельченного риса на рынке ожидается рост конкуренции среди экспортеров.

Цены на мясо стали единственной категорией продовольственных товаров, которая в октябре зафиксировала понижение. В отличие от общей тенденции к росту индекс цен на мясо уменьшился на 0,3% по сравнению с сентябрем. Снижение цен на мясо в октябре в большинстве своем было обусловлено падением стоимости свинины, что стало следствием увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне ослабленного внутреннего и международного спроса. Кроме того, снизились цены на мясо птицы и баранину, в то время как говядина, напротив, подорожала.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские производители недополучили до 30% урожая картофеля. Поэтому на рынке уже ощущается дефицит базового овоща.

Мы также писали, что цены на морковь в Украине, как и большинство овощей, продолжают расти этой осенью. Причиной этого не только привычные сезонные факторы, но и новые обстоятельства, повлиявшие на рынок в этом году.

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