Головна Фінанси Суд відібрав у російського олігарха частку в стратегічному заводі

Суд відібрав у російського олігарха частку в стратегічному заводі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:58
Суд стягнув у дохід держави акції Крюківського вагонзаводу — вони належали росіянину
Працівники Крюковського вагонобудівного заводу. Фото: Kvsz.com

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо активів російського бізнесмена в одному з ключових промислових підприємств України. Йдеться про частку в Крюківському вагонобудівному заводі, який працює для залізничної галузі десятиліттями.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду

Читайте також:

Рішення суду

Суд постановив стягнути у дохід держави 25 відсотків акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", які належали російському бізнесмену Станіславу Гамзалову. Загалом це 28 669 889 акцій номінальною вартістю 21,5 млн гривень.

Таким чином ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України, яке вимагало конфіскації активів у межах санкційної політики щодо громадян РФ.

Що відомо про Крюківський вагонобудівний завод

ПАТ "КВБЗ", що розташоване у Кременчуці Полтавської області, є одним із ключових виробників залізничного рухомого складу та має стратегічне значення для транспортної інфраструктури країни.

Мова йде про акції, які ще у 2012 році придбала австрійська компанія OW Capital Management, підконтрольна Гамзалову. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році цю частку заарештували та передали в управління АРМА, однак фактичного управителя досі не призначили.

Позиція заводу

На самому заводі раніше заявляли, що російський бізнесмен не мав і не має впливу на роботу підприємства. Основним власником КВБЗ залишається громадянин України Володимир Приходько.

Раніше "Укрзалізниця" також заявляла про зацікавленість в управлінні конфіскованою часткою, пояснюючи це можливістю поглибити співпрацю з підприємством і посилити виробничу кооперацію.

Нагадаємо, що власник одного з найбільших інвестхолдингів в Україні, Томаш Фіала, передав свої активи іншим людям, і лише частку залишив собі.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін привласнив західні заводи Rockwool і CanPack

санкції проти Росії суд завод ВАКС конфіскація
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
