Суд взыскал в доход государства акции Крюковского вагонзавода — они принадлежали россиянину

Работники Крюковского вагоностроительного завода. Фото: Kvsz.com

Высший антикоррупционный суд принял решение относительно активов российского бизнесмена в одном из ключевых промышленных предприятий Украины. Речь идет о доле в Крюковском вагоностроительном заводе, который работает для железнодорожной отрасли десятилетиями.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Решение суда

Суд постановил взыскать в доход государства 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые принадлежали российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову. В целом это 28 669 889 акций номинальной стоимостью 21,5 млн гривен.

Таким образом ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, которое требовало конфискации активов в рамках санкционной политики в отношении граждан РФ.

Что известно о Крюковском вагоностроительном заводе

ПАО "КВСЗ", расположенное в Кременчуге Полтавской области, является одним из ключевых производителей железнодорожного подвижного состава и имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры страны.

Речь идет об акциях, которые еще в 2012 году приобрела австрийская компания OW Capital Management, подконтрольная Гамзалову. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году эту долю арестовали и передали в управление АРМА, однако фактического управляющего до сих пор не назначили.

Позиция завода

На самом заводе ранее заявляли, что российский бизнесмен не имел и не имеет влияния на работу предприятия. Основным владельцем КВСЗ остается гражданин Украины Владимир Приходько.

Ранее "Укрзализныця" также заявляла о заинтересованности в управлении конфискованной долей, объясняя это возможностью углубить сотрудничество с предприятием и усилить производственную кооперацию.

