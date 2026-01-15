Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Суд отобрал у российского олигарха долю в стратегическом заводе

Суд отобрал у российского олигарха долю в стратегическом заводе

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:58
Суд взыскал в доход государства акции Крюковского вагонзавода — они принадлежали россиянину
Работники Крюковского вагоностроительного завода. Фото: Kvsz.com

Высший антикоррупционный суд принял решение относительно активов российского бизнесмена в одном из ключевых промышленных предприятий Украины. Речь идет о доле в Крюковском вагоностроительном заводе, который работает для железнодорожной отрасли десятилетиями.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Реклама
Читайте также:

Решение суда

Суд постановил взыскать в доход государства 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые принадлежали российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову. В целом это 28 669 889 акций номинальной стоимостью 21,5 млн гривен.

Таким образом ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, которое требовало конфискации активов в рамках санкционной политики в отношении граждан РФ.

Что известно о Крюковском вагоностроительном заводе

ПАО "КВСЗ", расположенное в Кременчуге Полтавской области, является одним из ключевых производителей железнодорожного подвижного состава и имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры страны.

Речь идет об акциях, которые еще в 2012 году приобрела австрийская компания OW Capital Management, подконтрольная Гамзалову. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году эту долю арестовали и передали в управление АРМА, однако фактического управляющего до сих пор не назначили.

Позиция завода

На самом заводе ранее заявляли, что российский бизнесмен не имел и не имеет влияния на работу предприятия. Основным владельцем КВСЗ остается гражданин Украины Владимир Приходько.

Ранее "Укрзализныця" также заявляла о заинтересованности в управлении конфискованной долей, объясняя это возможностью углубить сотрудничество с предприятием и усилить производственную кооперацию.

Напомним, что владелец одного из крупнейших инвестхолдингов в Украине, Томаш Фиала, передал свои активы другим людям, и лишь небольшую долю оставил себе.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин присвоил западные заводы Rockwool и CanPack.

санкции против России суд завод ВАКС конфискация
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации