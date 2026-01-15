Суд взыскал в доход государства акции Крюковского вагонзавода — они принадлежали россиянину

Суд отобрал у российского олигарха долю в стратегическом заводе
Высший антикоррупционный суд принял решение относительно активов российского бизнесмена в одном из ключевых промышленных предприятий Украины. Речь идет о доле в Крюковском вагоностроительном заводе, который работает для железнодорожной отрасли десятилетиями.
Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
Решение суда
Суд постановил взыскать в доход государства 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые принадлежали российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову. В целом это 28 669 889 акций номинальной стоимостью 21,5 млн гривен.
Таким образом ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, которое требовало конфискации активов в рамках санкционной политики в отношении граждан РФ.
Что известно о Крюковском вагоностроительном заводе
ПАО "КВСЗ", расположенное в Кременчуге Полтавской области, является одним из ключевых производителей железнодорожного подвижного состава и имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры страны.
Речь идет об акциях, которые еще в 2012 году приобрела австрийская компания OW Capital Management, подконтрольная Гамзалову. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году эту долю арестовали и передали в управление АРМА, однако фактического управляющего до сих пор не назначили.
Позиция завода
На самом заводе ранее заявляли, что российский бизнесмен не имел и не имеет влияния на работу предприятия. Основным владельцем КВСЗ остается гражданин Украины Владимир Приходько.
Ранее "Укрзализныця" также заявляла о заинтересованности в управлении конфискованной долей, объясняя это возможностью углубить сотрудничество с предприятием и усилить производственную кооперацию.
