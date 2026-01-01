Чому суд не змусив Приватбанк повернути гроші після крадіжки з картки

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Шахраї зняли понад 113 тисяч гривень з картки клієнтки Приватбанку, поки вона була за кордоном. Але суд вирішив, що банк гроші повертати не зобов’язаний.

Про це йдеться в рішенні Хортицького районного суду Запоріжжя, пише Sud.ua.

Як зникли гроші з рахунків

Українка користувалася карткою для виплат карткою із кредитним лімітом у 110 тисяч гривень. Фінансовим номером був звичайний номер передплати мобільного оператора.

Увечері жінка отримала повідомлення про нетиповий вхід у "Приват24" з нового пристрою, після чого майже відразу доступ до застосунку у неї зник. Ба більше, вже за кілька хвилин з рахунків списали спочатку і власні кошти, і кредитні. В цілому жінка лишилася понад 113 тисяч гривень.

Але звернулася до служби підтримки Приватбанку вона лише після зникнення грошей з її рахунку. Після цього її рахунки та картки заблокували, і нових списань вже не було.

Що встановив суд

У Хортицькому райсуді з’ясували, що SIM-карту фінансового номера жінки перевипустили дистанційно, адже номер не був на контракті, тому не був персонально закріплений за клієнткою. Саме по цьому номеру підтверджувалися операції в банку.

Також суд уважно дослідив запис дзвінка до банку. Особа, яка представлялася клієнткою, коректно відповідала на контрольні запитання, тому платежі підтвердили. Усі списання відбулися до моменту, коли справжня власниця рахунку повідомила банк про проблему.

Чому Приватбанк не зобов'язали повернути кошти

Суд дійшов до висновку, що ключовим моментом у даній ситуації був час. За законом, до моменту повідомлення банку про несанкціоновані операції ризики несе клієнт. І тільки після звернення відповідальність переходить до банку.

Суд вважає, що Приватбанк діяв за правилами, бо операції були підтверджені з фінансового номера, а звернення клієнтки надійшло вже після списань. Тому підстав змушувати банк повертати гроші немає.

Таким чином, суд повністю відмовив у задоволенні позову. Банк не зобов’язали повертати кошти, скасовувати проценти за кредитом чи виплачувати моральну шкоду.

