Суд встал на сторону Приватбанка в деле о крупной краже с карты

Суд встал на сторону Приватбанка в деле о крупной краже с карты

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:05
Почему суд не заставил Приватбанк вернуть деньги после кражи с карты
Приложение Приват24. Фото: Новости.LIVE

Мошенники сняли более 113 тысяч гривен с карты клиентки Приватбанка, пока она была за границей. Но суд решил, что банк деньги возвращать не обязан.

Об этом говорится в решении Хортицкого районного суда Запорожья, пишет Sud.ua.

Читайте также:

Как исчезли деньги со счетов

Украинка пользовалась карточкой для выплат карточкой с кредитным лимитом в 110 тысяч гривен. Финансовым номером был обычный номер подписки мобильного оператора.

Вечером женщина получила сообщение о нетипичном входе в "Приват24" с нового устройства, после чего почти сразу доступ к приложению у нее исчез. Более того, уже через несколько минут со счетов списали сначала и собственные средства, и кредитные. В целом женщина осталась более 113 тысяч гривен.

Но обратилась в службу поддержки Приватбанка она только после исчезновения денег с ее счета. После этого ее счета и карты заблокировали, и новых списаний уже не было.

Что установил суд

В Хортицком райсуде выяснили, что SIM-карту финансового номера женщины перевыпустили дистанционно, ведь номер не был на контракте, поэтому не был персонально закреплен за клиенткой. Именно по этому номеру подтверждались операции в банке.

Также суд внимательно исследовал запись звонка в банк. Лицо, которое представлялось клиенткой, корректно отвечала на контрольные вопросы, поэтому платежи подтвердили. Все списания произошли до момента, когда настоящая владелица счета сообщила банку о проблеме.

Почему Приватбанк не обязали вернуть средства

Суд пришел к выводу, что ключевым моментом в данной ситуации было время. По закону, до момента уведомления банка о несанкционированных операциях риски несет клиент. И только после обращения ответственность переходит к банку.

Суд считает, что Приватбанк действовал по правилам, так как операции были подтверждены с финансового номера, а обращение клиентки поступило уже после списаний. Поэтому оснований заставлять банк возвращать деньги нет.

Таким образом, суд полностью отказал в удовлетворении иска. Банк не обязали возвращать средства, отменять проценты по кредиту или выплачивать моральный ущерб.

Напомним, ранее мы писали, что 1 января 2026 года в государственном ПриватБанке действуют новые правила предоставления некоторых услуг. Отныне клиенты должны платить за сервис доставки платежных карт.

Также узнайте, как мошенники воруют деньги у украинцев в новогодние праздники.

Алексей Даниленко
Автор:
Алексей Даниленко
