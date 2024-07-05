Ветерани можуть оформити субсидії за спрощеною процедурою — як це зробити

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські ветерани та члени їніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту. Ця ініціатива спрямована на полегшення фінансового тягаря і забезпечення швидшого доступу до необхідної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як спростили процедуру

Ветерани можуть уникнути подання двох окремих заяв для включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та для надання пільг, скориставшись експериментальною процедурою. Вони можуть подати одну спрощену заяву, яка одночасно забезпечує їхній облік і надання пільг.

Спрощена заява вимагає менше інформації, оскільки необхідні дані тепер збираються через електронну взаємодію між державними реєстрами.

Також, за цією спрощеною системою, члени сім'ї ветеранів можуть подавати заяви на пільги від їхнього імені.

Як подати заяву на субсидію

Подати заяву можна у сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою або оформити онлайн через портал електронних послуг Фонду.

Щоб подати заяву онлайн, потрібно:

зайти на портал Фонду та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

в особистому кабінеті зайти в розділ Комунікації з ПФУ та обрати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу";

ознайомитися з інформацією у вікні, що з'явилося, і натиснути кнопку "Продовжити";

у полі, що відкрилося, оберіть опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни та надання йому пільг за експериментальним проєктом";

заповнити форму, що з'явиться на екрані: слід зазначити особу, яка подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговиків (у т.ч. паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо;

за допомогою опції "Додати файл", за бажанням і за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Тоді погодьтеся на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку "Сформувати заяву";

перевірте дані заяви та надішліть до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку "Підписати та надіслати до ПФУ".

Результат розгляду вашої заяви можна побачити в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року українці отримають нові житлово-комунальні платіжки. Сума до оплати у тих, хто не отримує пільг та субсидій, буде значно вищою.

Ми також писали, що в Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.