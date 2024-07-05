Ветераны могут оформить субсидии по упрощенной процедуре — как это сделать

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту. Эта инициатива направлена на облегчение финансового бремени и обеспечение более быстрого доступа к необходимой поддержке.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как упростили процедуру

Ветераны могут избежать подачи двух отдельных заявлений для включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и для предоставления льгот, воспользовавшись экспериментальной процедурой. Они могут подать одно упрощенное заявление, одновременно обеспечивающее их учет и предоставление льгот.

Упрощенное заявление требует меньше информации, поскольку необходимые данные теперь собираются через электронное взаимодействие между государственными реестрами.

Также по этой упрощенной системе члены семьи ветеранов могут подавать заявления на льготы от их имени.

Как подать заявление на субсидию

Подать заявление можно в сервисном центре ПФУ, отправить по почте или оформить онлайн через портал электронных услуг Фонда.

Чтобы подать заявление онлайн, нужно:

зайти на портал Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

в личном кабинете зайти в раздел Коммуникации по ПФУ и выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить";

в открывшемся поле выберите опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

заполнить форму, которая появится на экране: следует указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т.п.;

с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, влияющих на льготу. Тогда согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажмите кнопку "Сформировать заявление";

проверьте данные заявления и отправьте в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат рассмотрения вашего заявления можно увидеть в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.

Мы также писали, что в Украине предлагается существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.