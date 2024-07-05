Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Субсидии ветеранам — как оформить льготы на коммуналку по упрощенной процедуре arrow

Субсидии ветеранам — как оформить льготы на коммуналку по упрощенной процедуре

5 июля 2024 16:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Ветераны могут оформить субсидии по упрощенной процедуре — как это сделать
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту. Эта инициатива направлена на облегчение финансового бремени и обеспечение более быстрого доступа к необходимой поддержке.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как упростили процедуру

Ветераны могут избежать подачи двух отдельных заявлений для включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и для предоставления льгот, воспользовавшись экспериментальной процедурой. Они могут подать одно упрощенное заявление, одновременно обеспечивающее их учет и предоставление льгот.

Упрощенное заявление требует меньше информации, поскольку необходимые данные теперь собираются через электронное взаимодействие между государственными реестрами.

Также по этой упрощенной системе члены семьи ветеранов могут подавать заявления на льготы от их имени.

Как подать заявление на субсидию

Подать заявление можно в сервисном центре ПФУ, отправить по почте или оформить онлайн через портал электронных услуг Фонда.

Чтобы подать заявление онлайн, нужно:

  • зайти на портал Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • в личном кабинете зайти в раздел Коммуникации по ПФУ и выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить";
  • в открывшемся поле выберите опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";
  • заполнить форму, которая появится на экране: следует указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т.п.;
  • с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, влияющих на льготу. Тогда согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажмите кнопку "Сформировать заявление";
  • проверьте данные заявления и отправьте в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат рассмотрения вашего заявления можно увидеть в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.

Мы также писали, что в Украине предлагается существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ деньги ветераны льготы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно