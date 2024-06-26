Тарифи на комуналку — скільки коштуватиме вода, газ та світло з 1 липня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні поточного року українці отримають нові житлово-комунальні платіжки. Сума до оплати у тих, хто не отримує пільг та субсидій, буде значно вищою.

Про це йдеться на сайті уряду.

Читайте також:

Питання підвищення тарифів на воду

Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рік тому заборонили підвищувати тарифи на воду. Регулятор встановив нові тарифи, однак уряд скасував відповідне рішення. Як заявляють водоканали, це призвело до низки проблем у галузі через невідповідність собівартості послуги до витрат.

"У червні 2023 року тарифи, встановлені НКРЕКП, були незаконно скасовані, що призвело до значних фінансових труднощів для підприємств цієї галузі. Незаконне скасування тарифів для водоканалів у червні 2023 року та відсутність належного тарифного регулювання мають серйозні наслідки для галузі водопостачання та водовідведення в Україні", — йдеться у повідомленні Київводоканалу.

У 2024 році Нацкомісія на основі рекомендацій українських водоканалів міст обласного значення встановила нові ціни, які мали запрацювати у два етапи. Однак рішення залишилось лише на папері у вигляді проєкту. Таким чином, українці у липні поки що платитимуть за воду за старими цінами. У деяких маленьких містах вартість підвищили, тому що влада на місцях має право не погоджувати рішення з регулятором.

Вартість природного газу

Також у липні залишиться без змін тариф на природний газ, попри тривалий період без перегляду вартості. Влада запровадила заборону на підвищення ціни на початку повномасштабної війни, і цього року газопостачальники вирішили не переглядати вартість.

Оскільки більшість українців обслуговує ГК "Нафтогаз України", то платитимуть, як раніше, 7,96 грн за куб. м.

За даними порталу "ГазПравда", решта споживачів (частка у 2%), залежно від постачальника, платитимуть від 7,70 до 9,99 грн за куб. м.

Оновлені тарифи на електрику

Водночас, основне навантаження у комунальних платіжках, що стосується більшої суми, припаде на послугу з електропостачання. Як відомо, уряд з 1 червня запровадив нову ціну на ресурс через складну ситуацію в енергосистемі. Тариф на електроенергію зріс до 4,32 грн за кіловат-годину проти попередніх 2,64 грн.

У споживачів залишилась можливість заощадити завдяки "нічному тарифу". У тих, хто має вдома двозонний лічильник, вартість електроенергії буде порахована удвічі дешевше у нічний час — 2,16 грн за кВт/год.

Підвищення вартості електроенергії не відчують ті, хто отримує житлові субсидії та пільги. Як запевнили в уряді, разом з новою ціною підвищиться розмір допомоги на оплату комунальних послуг, що повністю покриє різницю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зі встановленням нового тарифу на світло варто пам'ятати, що для деяких категорій передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, які знижки на комуналку мають багатодітні сім'ї.

Також ми писали, що значне підвищення вартості електроенергії, яка подорожчала до 4,32 гривні за кіловат-годину, зачепить не всіх, адже деякі українці можуть отримати 100% знижку на оплату послуг.