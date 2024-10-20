Коли треба подавати документи на субсидію — важливі правила

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть отримати державну субсидію. Для цього необхідно вчасно подати відповідні документи, оскільки існує визначений кінцевий термін для оформлення виплат.

Новини.LIVE розповідають, коли та які документи потрібно подати на субсидію в 2024 році.

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Коли потрібно подавати документи на субсидію

Документи на субсидію для опалювального сезону 2024-2025 років можна подати до 30 листопада. У цьому випадку виплати будуть нараховані заднім числом, починаючи з 1 жовтня.

Якщо ж документи подати до 1 грудня, субсидія буде нарахована з місяця подання заявки.

Документи на отримання субсидії можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), Пенсійний фонд України (ПФУ) або онлайн.

З 2023 року доступний спрощений формат подачі заявок. Для цього достатньо подати спрощений документ, у якому вказані члени родини, а решту інформації збереться автоматично через ПФУ.

Однак ті, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги, можуть залишитися без цих виплат. Щоб уникнути цього, необхідно погасити борг або укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Для призначення житлової субсидії у 2024 році необхідно подати наступні документи:

заяву;

декларацію;

серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

адресу та банківський рахунок (у форматі IBAN), на який будуть надходити виплати;

підписати спрощену заяву.

Крім цього, у вас можуть запитати:

договір про оренду житла (якщо він є);

довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);

довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місті тощо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Ми також писали, що деяким українцям можуть відмовити у наданні субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років. Існує низка причин та обставин, через які субсидія в Україні не призначається.