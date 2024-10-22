Оплата послуг ЖКГ — деяким українцям нададуть грошову допомогу

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, окрім допомоги з оплати житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій та пільг, діють програми на місцевому рівні. Так, відповідні кошти надають деяким вразливим категоріям громадян в Одесі.

Про це йдеться на офіційному порталі міста Одеса.

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Муніципальна допомога в оплаті послуг ЖКГ

Оскільки через війну багато громадян опинилися у скрутному становищі, влада допомагає в оплаті рахунків, щоб не накопичувались борги.

Такою є допомога для громадян, які проживають в Одесі. Муніципальна допомога спрямована на оплату послуг ЖКГ. На підтримку мають право малозабезпечені громадяни, у яких немає можливості повністю та своєчасно оплачувати комунальні послуги.

"Комісія прийняла рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 68 громадянам м. Одеси на загальну суму 615 960 грн. Восьми громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості", — зазначається на порталі.

Також напередодні холодного періоду вразливим категоріям населення надається додаткова підтримка від благодійних організацій та фондів. Можна отримати кошти для покриття фінансових витрат на опалення — оплату газу чи придбання дров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть отримати державну субсидію. Для цього необхідно вчасно подати відповідні документи, оскільки існує визначений кінцевий термін для оформлення виплат.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації, але фактично проживають у квартирі або будинку.