Субсидии с 1 ноября — что изменится в Украине в следующем месяце

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен автоматически перечислить субсидии для украинцев, которые пользуются ими для оплаты коммунальных услуг в условиях уже начавшегося нового отопительного сезона. Однако с 1 ноября система начисления субсидий будет оставаться без изменений.

О том, как изменятся субсидии с 1 ноября, рассказывают факты ICTV.

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По информации Минсоцполитики, система начисления субсидий остается без изменений. В бюджете достаточно средств для их выплат. Субсидии будут перечислены автоматически, поэтому обращаться за получением перерасчета не нужно.

На сегодняшний день в Украине примерно 2,8 млн домохозяйств пользуются субсидиями и льготами для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Помощь на дрова

Как отметила министерша социальной политики Оксана Жолнович, в этом году около 500 тысяч домохозяйств, которые получают жилищные субсидии и льготы и отапливают свои дома дровами или углем, смогут получить дополнительную финансовую поддержку.

Минсоцполитики разработало постановление, которое уже поддержало правительство Украины, для предоставления дополнительной финансовой помощи домохозяйствам, отапливающим жилье дровами или углем. Размер этой помощи будет индивидуален и будет зависеть от доходов семьи, а максимальная сумма может достигать 21 тыс. грн. Чем ниже доходы домохозяйства, тем большую часть расходов на топливо будут покрывать государство и международные партнеры.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить государственную субсидию. Для этого необходимо своевременно подать соответствующие документы, поскольку существует определенный срок для оформления выплат.

Также мы рассказывали, что в Украине, кроме пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде субсидий и льгот, действуют программы на местном уровне. Да, соответствующие средства предоставляют некоторым уязвимым категориям граждан в Одессе.