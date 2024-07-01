Житлові субсидії — як бути тим, хто працює не на повну ставку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, держава надає субсидії. Відомо, чи мають право на таку допомогу українці, які працюють на пів ставки.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як отримати субсидію тим, хто працює не на повну ставку

У 2024 році за допомогою в оплаті комунальних послуг можуть звертатися всі громадяни, які відчувають матеріальну скруту, якщо відповідають певним критеріям.

У Пенсійному фонді уточнили, чи призначають цьогоріч субсидію домогосподарству, якщо людина працює на пів ставки.

У ПФУ зазначають, що субсидії можуть призначити домогосподарству. Однак за умови, що за такого громадянина було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування у розмірі, який не менший від мінімального, протягом трьох місяців у період, за який вираховуватимуть доходи для призначення субсидії.

Відповідне питання регулює пункт 14 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", що затверджено урядовою постановою №848 від 21.10.1995.

У ПФУ додали, що під час звернення за призначенням субсидії враховують лише певний період роботи, тому бажано в той період працювати на офіційній роботі та сплачувати внески до фонду. Відтак, такі громадяни матимуть право на субсидії.

Як можна оформити субсидії

Громадяни можуть подати заяву та документи в органи ПФУ наступним чином:

особисто, звернувшись в обране відділення Пенсійного фонду;

через пошту, на адресу органу ПФУ;

дистанційно — через портал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням або застосунок ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з пунктів угоди Міжнародним валютним фондом (МВФ) включено зобов'язання підвищити тарифи для населення. Йдеться про тарифи на газ та електроенергію.

Також ми писали, що з 1 липня тарифи на комунальні послуги зміняться. Платіжки за світло зростуть, а ціни на воду у невеликих містах можуть підняти. Газопостачання також може здорожчати.