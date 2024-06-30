В Україні зростуть ціни на електрику та газ — коли це станеться

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд України оновив угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ). В одному з пунктів угоди включено зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

Про це йдеться у тексті Меморандуму на порталі МВФ.

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Коли підвищать тарифи

У документі описали, як будуть реформувати енергетику. Серед іншого — планують збільшити тарифи на газ та електроенергію. Ця подія станеться не зараз, а після війни. На яку саме суму буде зростання, не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

"Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу", — сказано у Меморандумі.

Там також сказано, що для забезпечення стійкості системи необхідно поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію для покриття витрат. Одночасно важливо виділити достатньо цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду закінчила четвертий розгляд Програми розширеного фінансування для України. Таким чином, було погоджено черговий кредит на суму 2,2 мільярда доларів, які підуть на бюджетну підтримку.

Ми також писали, що у звіті Міжнародного валютного фонду сказано, що віялові відключення світла в Україні для промисловості та побутовим споживачам стали наслідком енергетичного терору Росії. Однак, так не може тривати вічно, й у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.