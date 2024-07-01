Жилищные субсидии — как быть тем, кто работает не на полную ставку

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, государство предоставляет субсидии. Известно, имеют ли право на такую помощь украинцы, работающие на полставки.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как получить субсидию тем, кто работает не на полную ставку

В 2024 году за помощью в оплате коммунальных услуг могут обращаться все граждане, испытывающие материальные затруднения, если отвечают определенным критериям.

В Пенсионном фонде уточнили, назначают ли в этом году субсидию домохозяйству, если человек работает на полставки.

В ПФУ отмечают, что субсидии могут быть назначены домохозяйству. Однако при условии, что за такого гражданина был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование в размере не менее минимального в течение трех месяцев в период, за который будут вычислять доходы для назначения субсидии.

Соответствующий вопрос регулирует пункт 14 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденный правительственным постановлением №848 от 21.10.1995.

В ПФУ добавили, что при обращении за назначением субсидии учитывают только определенный период работы, поэтому желательно в тот период работать на официальной работе и платить взносы в фонд. Следовательно, такие граждане будут иметь право на субсидии.

Как можно оформить субсидии

Граждане могут подавать заявление и документы в органы ПФУ следующим образом:

лично, обратившись в любое отделение Пенсионного фонда;

по почте, в адрес органа ПФУ;

дистанционно — через портал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке или приложение ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из пунктов соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) включено обязательство повысить тарифы для населения. Речь идет о тарифах на газ и электроэнергию.

Также мы писали, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменятся. Платежки за свет вырастут, а цены на воду в небольших городах могут поднять. Газоснабжение также может подорожать.