Тарифи на світло, воду і газ з 1 липня — як зміняться ціни на комуналку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 липня тарифи на комульні послуги зміняться. Платіжки за світло зростуть, а ціни на воду у невеликих містах можуть підняти. Газопостачання також може здорожчати.

Новини.LIVE розповідає, як зміняться тарифи з 1 липня на електроенергію, воду та газ в Україні.

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Які будуть ціни на електроенергію з 1 липня

З 1 червня 2024 року тариф на світло для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Він буде діяти до кінця квітня 2025 року.

Відповідно до нового тарифу 4,32 грн-кВт-год, у липні платіжки за електроенергію збільшаться наступним чином:

при споживанні 250 кВт-год – 1080 грн (було 660 грн);

при споживанні 500 кВт-год – 2160 грн (було 1320 грн);

при споживанні 1000 кВт-год – 4320 грн (було 2640 грн).

При цьому нічний тариф становитиме 2,16 грн/кВт-год замість 1,32 грн/кВт-год. Цей тариф актуальний для споживачів, які встановили двозонний лічильник електроенергії.

Як зміняться тарифи на газ з 1 липня

З 1 липня ціна газу для побутових споживачів, які обслуговуються Нафтогазом, залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники встановили ціни в діапазоні від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Нагадаємо, у квітні 2024 року газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану "Фіксований" на рік, дотримуючись чинного мораторію на підвищення цін.

Які будуть ціни на воду з 1 липня

У деяких невеликих містах України з 1 липня може зрости вартість послуг з водопостачання. Місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на ці послуги, що призвело до суттєвого подорожчання в окремих містах — до 40%.

Водночас для великих міст НКРЕКП заборонила підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, що в квітні планувалося підвищення тарифів для постачальників холодної води в Києві та інших містах України, але це рішення було відкладено.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.

Ми також писали, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE повідомив, що тарифи на газ та електроенергію в Україні можуть зрости вже наступного травня. На цьому наполягають європейські та американські партнери Києва.