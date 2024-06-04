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Субсидии в 2024 году — в Кабмине уточнили, кто имеет право на помощь

4 июня 2024 10:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии в Украине — кто и как может получить в 2024 году
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Кабинете министров рассказали, кто в 2024 году имеет право на субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Также уточнили, как оформить соответствующую помощь.

Об этом информирует пресс-центр правительства.

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Кто имеет право на субсидию в 2024 году

Как отмечают в пресс-службе, жилищную субсидию предоставляют лицам из состава домохозяйства, если сумма к оплате за коммунальные услуги больше определенного обязательного платежа.

Оформление жилищной субсидии возможно для:

  • одного из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;
  • лица, арендующего жилье и есть официальный договор аренды;
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не зарегистрированы, однако фактически проживают в помещении, даже не имея договора аренды;
  • опекунов или попечителей несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без родительской опеки/недееспособного лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
  • индивидуальных застройщиков, если здание не принято в эксплуатацию, однако плата за услуги ЖКХ уже начисляется.

Где и как можно оформить субсидию

В 2024 году продолжает действовать упрощенный механизм оформления жилищной субсидии, без дополнительных справок и времени на заполнение декларации.

Украинцы могут подавать упрощенное обращение на субсидию (заявление с декларацией при желании подачи полного пакета документов) через:

  • почту или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда;
  • портал е-услуг, где нужно выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу" или мобильное приложение ПФУ;
  • портал госуслуг "Дія" (набрав в поиске "Заявление на субсидию");
  • в центре предоставления админуслуг;
  • через должностных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, горсовета.

В то же время для заполнения заявления нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей, добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергопоставляющей компании Yasno объяснили детали нового тарифа на электроэнергию. Известно, когда в коммунальных платежках появятся повышенные суммы.

Также мы писали, что в НКРЭКУ заявили о намерениях пересмотреть тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля этого года.

Кабинет министров
коммунальные услуги
ЖКХ
субсидии
финансовая помощь

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