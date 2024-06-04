Субсидии в Украине — кто и как может получить в 2024 году

Субсидии в 2024 году — в Кабмине уточнили, кто имеет право на помощь
В Кабинете министров рассказали, кто в 2024 году имеет право на субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Также уточнили, как оформить соответствующую помощь.
Об этом информирует пресс-центр правительства.
Кто имеет право на субсидию в 2024 году
Как отмечают в пресс-службе, жилищную субсидию предоставляют лицам из состава домохозяйства, если сумма к оплате за коммунальные услуги больше определенного обязательного платежа.
Оформление жилищной субсидии возможно для:
- одного из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;
- лица, арендующего жилье и есть официальный договор аренды;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не зарегистрированы, однако фактически проживают в помещении, даже не имея договора аренды;
- опекунов или попечителей несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без родительской опеки/недееспособного лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
- индивидуальных застройщиков, если здание не принято в эксплуатацию, однако плата за услуги ЖКХ уже начисляется.
Где и как можно оформить субсидию
В 2024 году продолжает действовать упрощенный механизм оформления жилищной субсидии, без дополнительных справок и времени на заполнение декларации.
Украинцы могут подавать упрощенное обращение на субсидию (заявление с декларацией при желании подачи полного пакета документов) через:
- почту или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда;
- портал е-услуг, где нужно выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу" или мобильное приложение ПФУ;
- портал госуслуг "Дія" (набрав в поиске "Заявление на субсидию");
- в центре предоставления админуслуг;
- через должностных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, горсовета.
В то же время для заполнения заявления нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей, добавили в пресс-службе.
Что еще стоит знать
Напомним, в энергопоставляющей компании Yasno объяснили детали нового тарифа на электроэнергию. Известно, когда в коммунальных платежках появятся повышенные суммы.
Также мы писали, что в НКРЭКУ заявили о намерениях пересмотреть тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля этого года.
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