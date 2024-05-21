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Субсидии в 2024 году — части украинцев откажут в помощи

21 мая 2024 09:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Жилищные субсидии — кому из украинцев откажут в помощи в 2024 году
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство продолжает оказывать помощь украинцам в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако части граждан отказывают в такой помощи из-за несоответствия требованиям.

Об этом напомнили представители Пенсионного фонда.

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Отказ в праве на субсидию

По правилам, жилищную субсидию оформляют на одного из членов домохозяйства, однако полностью учитывается информация обо всех, кто там зарегистрирован.

Ввиду этого, в праве на назначение субсидии откажут, в случае:

  • наличия долга по оплате ЖКУ, просроченной на более чем 90 дней, что превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 700 гривен);
  • задолженность у одного из членов семьи, внесенного в Единый реестр по исполнительным производствам, сроком более квартала;
  • безработные совершеннолетние граждане в составе семьи или те, кто не оплачивает ЕСВ в течение 90 дней;
  • семья владеет более чем одним жилым помещением;
  • жилье имеет площадь более 130 кв. м. в многоэтажке, частный дом — более 230 кв. м.;
  • транспорт с годом выпуска менее пяти лет или более одного года выпуска менее 15 лет;
  • наличие депозита в банке на сумму, превышающую 100 тыс. гривен или ОВГЗ более чем на 100 тыс. гривен.

Повторное получение субсидии на лето

На летний период 2024 года украинцам переназначат жилищную субсидию. При этом для большинства получателей автоматически, если не было изменений данных об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Поэтому получателям субсидии не нужно никуда дополнительно обращаться.

Специалисты Пенсионного фонда на основе уже имеющейся информации пересчитают размер жилищной субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право.

Определенным категориям гражданам назначат помощь по повторному обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах. Речь идет о:

  • заявителях (членах домохозяйства), арендующих жилое помещение, за которое оплачиваются коммунальные услуги;
  • имеются внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • число фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;
  • домохозяйство хочет получить субсидию на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Кроме того, следует обратиться гражданам, у которых есть право на выплату, однако в отопительный сезон назначили нулевую субсидию.

Если человек подал заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, то жилищную субсидию назначат с начала такого сезона.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых была энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Мы также писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить к уровню рыночного.

коммунальные услуги
субсидии
выплаты
ЖКХ
деньги

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