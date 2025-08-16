Пільги пенсіонерам — чи вплине на субсидію виплата до Дня Незалежності

Гроші та квитанції на комуналку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Усерпні 2025 року деякі пенсіонери отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України у розмірі 1 тис. грн. Виплату нарахують автоматично, кошти надійдуть на картку разом із пенсією. Проте багатьох цікавить, чи зарахують цю допомогу як дохід, що може вплинути на розмір субсидії.

Про те, чи зараховується ця виплата до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії, пояснили у Пенсійному фонді України.

Який дохід впливає на субсидії

У відомстві нагадали, що під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Зокрема враховуються:

заробітна плата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Водночас у ПФУ наголосили, що разова грошова виплата до Дня Незалежності України як одноразово отримана протягом одного календарного року не включається до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства під час призначення та розрахунку розміру житлової субсидії.

Таким чином, якщо пенсіонер отримав цю грошову допомогу, це ніяким чином не вплине на розмір субсидії.

