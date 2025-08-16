Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология 1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии пенсионерам — повлияет ли выплата ко Дню Независимости

Субсидии пенсионерам — повлияет ли выплата ко Дню Независимости

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 08:45
Льготы пенсионерам — повлияет ли на субсидию выплата ко Дню Независимости
Деньги и квитанции на коммуналку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года некоторые пенсионеры получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере 1 тыс. грн. Выплату начислят автоматически, средства поступят на карточку вместе с пенсией. Однако многих интересует, зачислят ли эту помощь как доход, что может повлиять на размер субсидии.

О том, засчитывается ли эта выплата в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Какой доход влияет на субсидии

В ведомстве напомнили, что при исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В частности учитываются:

  • заработная плата;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
  • социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

В то же время в ПФУ отметили, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины как единовременно полученная в течение одного календарного года не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства при назначении и расчете размера жилищной субсидии.

Таким образом, если пенсионер получил эту денежную помощь, это никоим образом не повлияет на размер субсидии.

Ранее мы объясняли, как подать заявку на выплату ко Дню Независимости онлайн.

Также узнавайте, кто не получит единоразовую денежную помощь без заявки.

субсидии выплаты пенсии День Независимости денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации