Льготы пенсионерам — повлияет ли на субсидию выплата ко Дню Независимости

В августе 2025 года некоторые пенсионеры получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере 1 тыс. грн. Выплату начислят автоматически, средства поступят на карточку вместе с пенсией. Однако многих интересует, зачислят ли эту помощь как доход, что может повлиять на размер субсидии.

О том, засчитывается ли эта выплата в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Какой доход влияет на субсидии

В ведомстве напомнили, что при исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В частности учитываются:

заработная плата;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

В то же время в ПФУ отметили, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины как единовременно полученная в течение одного календарного года не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства при назначении и расчете размера жилищной субсидии.

Таким образом, если пенсионер получил эту денежную помощь, это никоим образом не повлияет на размер субсидии.

