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Субсидії на осінь — кому продовжать надання збільшених сум допомоги

29 серпня 2024 12:36
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії в Україні — кому продовжать надання збільшених сум допомоги восени
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні цього місяця домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Як відомо, субсидію призначають, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування.

Водночас, двічі на рік (у березні та в серпні) громадянам, у яких середньомісячний дохід зменшився чи збільшився на понад 50%, фахівці ПФУ здійснюють перерахунок в рамках межах установленого терміну її призначення. Такий перерахунок проводять автоматично.

Під час перерахунку виплат такій категорії субсидіантів з серпня середньомісячний дохід враховано за перший та другий квартали року, який співставлено з доходами за третій та четвертий квартал минулого року.

Якщо під час співставлення виявлять, що доходи змінились на понад половину, то розмір субсидії мають переглядати.

Коли ще підвищиться розмір субсидії

У вересні громадяни отримуватимуть субсидію як за неопалювальний період, водночас, розмір субсидії за жовтень зросте. Він буде обчислюватися з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послугу розрахують на 16 днів незалежно від кількості днів, упродовж яких фактично було опалення. Підвищені суми отримають всі, хто має прав на допомогу з оплати комунальних послуг.

Здійснення перерахунку передбачене пунктом 92 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого урядовою постановою від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Подавати заяви про призначення субсидії можна онлайн — через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.

Також ми писали, що український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року.

комунальні послуги субсидії виплати ЖКГ ПФУ фінансова допомога гроші

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