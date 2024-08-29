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Субсидии на осень — кому продолжат предоставление увеличенных сумм помощи

29 августа 2024 12:36
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — кому продолжат оказание увеличенных сумм помощи осенью
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в этом месяце домохозяйствам, у которых изменились доходы, произвели автоматический перерасчет жилищных субсидий. В то же время, осенью размер пособия еще больше вырастет.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Кому автоматически пересчитали субсидии

Как известно, субсидию назначают, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

В то же время, дважды в год (в марте и августе) гражданам, у которых среднемесячный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, специалисты ПФУ осуществляют перерасчет в рамках установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производят автоматически.

При пересчете выплат такой категории субсидиантов с августа среднемесячный доход учтен за первый и второй кварталы года, сопоставимый с доходами за третий и четвертый квартал прошлого года.

Если во время сопоставления обнаружат, что доходы изменились более чем на половину, то размер субсидии должны пересматривать.

Когда еще повысится размер субсидии

В сентябре граждане будут получать субсидию как за неотапливаемый период, в то же время размер субсидии за октябрь возрастет. Он будет рассчитываться с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услугу рассчитают на 16 дней независимо от количества дней, за которые фактически было отопление. Повышенные суммы получат все, кто имеет право на пособие по оплате коммунальных услуг.

Осуществление перерасчета предусмотрено пунктом 92 "Положение о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного правительственным постановлением от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого топлива".

Подавать заявления о назначении субсидии можно онлайн через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.

Также мы писали, что украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года.

коммунальные услуги субсидии выплаты ЖКХ ПФУ финансовая помощь деньги

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