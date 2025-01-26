Субсидии на аренду жилья — кому из ВПЛ откажут

Мужчина подписывает документ. Фото: Unsplash

С 29 января 2025 года в Украине начнется регистрация на оформление нового вида субсидий для аренды жилья. Получить помощь смогут внутренне перемещенные лица.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, субсидиантами смогут стать граждане, которым пришлось уехать из родного региона в связи с оккупацией или с началом боевых действий.

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Также программа будет доступной для тех, кто арендует жилье и тратит на это значительную часть доходов.

"Субсидия на аренду — важный инструмент для поддержки ВПЛ, ведь она учитывает как финансовую способность каждой семьи оплачивать арендную плату за жилье, так и разницу в стоимости аренды в разных регионах страны", — подчеркнула Жолнович.

Важным условием предоставления помощи будет отсутствие родственных связей между арендатором и арендодателем. Также заявителю откажут, если установят факт, что он уже получает помощь на проживание от государства, а владелец жилья — компенсацию в рамках программы "Прихисток".

"Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи. Ведь будут приниматься во внимание средний доход на одного человека в семье, количество членов семьи и стоимость аренды жилья в конкретном регионе (она может существенно различаться в разных городах и селах)", — добавила министр.

Оформить субсидию можно после подписания договора об аренде жилья. Договор и заявление о предоставлении субсидии надо подписать и подать:

в отделениях Пенсионного фонда;

через веб-портал или приложение ПФУ с наложением электронной подписи;

в ЦНАПах.

Как стало известно ранее, наиболее уязвимым переселенцам предоставят более 11 тыс. грн финансовой помощи. Деньги выделят на каждого члена семьи ВПЛ.

Также мы рассказывали, что благодаря субсидиям граждане меньше платят за коммунальные услуги. Однако помощь могут отменить.