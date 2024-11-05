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Субсидии на отопительный сезон — какие будут суммы

5 ноября 2024 09:32
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — какие суммы помощи будут во время отопительного сезона
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

На отопительный сезон украинцы получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг большего размера. Известно, какие будут суммы, ведь размер пособия можно посчитать самостоятельно.

Вопрос предоставления жилищной субсидии регулирует постановление №409, принятое Кабинетом министров.

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Там определены нормативы, согласно которым граждане смогут оформить такую помощь.

Сумма пособия определяется как разница между расходами на коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Право на субсидию имеют семьи, расходы на коммунальные услуги которых превышают обязательный платеж. В то время как размер обязательного платежа для каждого домохозяйства индивидуален. Как указано в правительственном постановлении №1156, оно зависит от среднего дохода семей в месяц на одного ее члена.

Рассчитывается обязательный процент платежа за коммунальные услуги (доля дохода) для семьи следующим образом:

Ро = Кд/Кг х Рг, где:

  • Ро — доля платы за услуги для семьи;
  • Кд — коэффициент дохода семьи, равный среднему доходу домохозяйства на человека, разделенному на прожиточный минимум на одного человека в месяц;
  • Кг — базовый коэффициент объема дохода для назначения субсидии, составляющий два прожиточных минимума на одного человека в месяц;
  • Рг — базовая норма оплаты за коммунальные услуги, равная 15% среднего объема дохода домохозяйства.

Издание "NV" подсчитало, сколько получит семья из четырех человек (супруг, работающая жена и двое несовершеннолетних детей). Их зарплата следующая: в январе 2024 года — 8,5 тыс. грн и 8,2 тыс. грн, в феврале — 8,7 тыс. грн и 8,15 тыс. грн, в марте — 8,5 тыс. грн и 8,3 тыс. грн, в апреле — 9 мая — 8,9 тыс. грн и 8,45 тыс. грн, в июне — 9,1 тыс. грн и 8,6 тыс. грн.

Средний доход семьи за месяц определяется путем разделения совокупного дохода за два квартала (шесть месяцев) на количество месяцев, за которые учитываются доходы.

  • ((8,5 тыс. + 8,2 тыс.) + (8,7 тыс. + 8,15 тыс.) + (8,5 тыс. + 8,3 тыс.) + (9 тыс. + 8, 5 тыс.) + (8,9 тыс. + 8,45 тыс.) + 6 = 102,9 тыс./6 = 17,15 тыс. грн.

Также необходимо определить размер обязательного платежа, обязательный процент платежа следует умножить на средний доход семьи в течение месяца.

17,15 тыс. грн. /4/2,92 тыс. /2×15% = 11,01%, где

  • 4 — количество членов домохозяйства;
  • 2,92 тыс. — прожиточный минимум на 1 января 2024 года;
  • 2 — базовый коэффициент дохода для назначения жилищной субсидии;
  • 15% — базовая норма платы за коммунальные услуги.

Расчет суммы обязательного платежа домохозяйства за услуги ЖКХ следующий:

  • 17,15 тыс. грн. х 11,01% = 1,888 тыс. грн.

Размер жилищной субсидии для вышеуказанной семьи таков:

3,422 тыс. грн — 1,888 тыс. грн = 1,534 тыс. грн, где:

  • 3,422 тыс. грн — размер платы за услуги в рамках социальных норм и нормативов;
  • 1,888 тыс. грн — рассчитана сумма обязательного платежа домохозяйства за услуги ЖКХ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Кабинете министров рассказали о действующих программах поддержки в рамках подготовки к зиме. Доступны субсидии и льготы, помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что граждане, не способные сами возмещать расходы на жилищно-коммунальные услуги, имеют право на государственную субсидию. Известно, могут ли получить такую помощь лица, не работающие.

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