Субсидії на осінь-зиму — як правильно розрахувати розмір допомоги

Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава нарахує українцям дещо більші розміри житлових субсидій у зв'язку з початком опалювального сезону 2024−2025 років. Експерти розповіли, як самостійно визначити розмір такої допомоги.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Що треба знати про надання житлової субсидії

Питання надання субсидії регулює урядова постанова № 409. Субсидію призначають, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу родини. Такий підхід діє на час воєнного стану та ще місяць після закінчення.

Розмір допомоги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Загалом сума залежить від:

спільного доходу всіх членів ​​сім'ї;

чисельності осіб у родині;

вартості комунальних послуг.

На опалювальний сезон 2024−2025 таку допомогу розраховують з жовтня 2024 року по кінець квітня 2025 року. Він традиційно почався у більшості міст з 15 жовтня, тому розмір подальшої допомоги буде більшим.

Фахівці ПФУ обчислюють платіж індивідуально, за єдиною формулою. Якщо сума усіх платіжок вища за обов’язковий платіж, то виникне право на допомогу.

Також фахівці аналізують майновий стан. А саме — наявність квартир, дороговартісного транспорту, депозитів у банках. Заможним громадянам субсидію, як правило, не призначають.

Для того, щоб визначити розмір житлової субсидії у опалювальному сезоні, можна скористатися порадами, оприлюдненими Пенсійним фондом.

Розрахунок субсидії. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни мають право на субсидію для допомоги в оплаті послуги ЖКГ. Проте є цілий список випадків, коли в такій допомозі на опалювальний сезон буде відмовлено.

Також повідомлялося, що переселенці отримають новий вид субсидії. Йдеться про надання компенсацій на оренду житла.