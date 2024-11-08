Субсидии на осень-зиму – как правильно рассчитать размер помощи

Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство начислит украинцам несколько большие размеры жилищных субсидий в связи с началом отопительного сезона 2024-2025 годов. Эксперты рассказали, как самостоятельно определить размер такой помощи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Что нужно знать о предоставлении жилищной субсидии

Вопрос предоставления субсидии регулирует правительственное постановление №409. Субсидию назначают, если расходы по коммунальным услугам превышают 15% совокупного дохода семьи. Такой подход действует на время военного положения и еще месяц после окончания.

Размер пособия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. В общей сложности сумма зависит от:

общего дохода всех членов семьи;

численности лиц в семье;

стоимости коммунальных услуг

На отопительный сезон 2024-2025 такую ​​помощь рассчитывают с октября 2024 по конец апреля 2025 года. Он традиционно начался в большинстве городов с 15 октября, поэтому размер дальнейшей помощи будет больше.

Специалисты ПФУ исчисляют платеж индивидуально, по единой формуле. Если сумма всех платежей выше обязательного платежа, то возникнет право на помощь.

Также специалисты анализируют имущественное положение. А именно — наличие квартир, дорогостоящего транспорта, депозитов в банках. Состоятельным гражданам субсидию, как правило, не назначают.

Чтобы определить размер жилищной субсидии в отопительном сезоне, можно воспользоваться советами, обнародованными Пенсионным фондом.

Расчёт субсидии. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, граждане имеют право на субсидию для помощи в оплате услуги ЖКХ. Однако есть целый список случаев, когда в такой помощи на отопительный сезон будет отказано.

Также сообщалось, что переселенцы получат новый вид субсидии. Речь идет о предоставлении компенсаций по аренде жилья.