Чому українцям можуть відмовити у призначенні субсидій на опалювальний сезон — перелік обставин

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Житлова субсидія — це державна допомога, що спрямована на компенсацію витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, утримання багатоквартирних будинків та придбання скрапленого газу чи палива для опалення. Однак, є ряд причин та обставин, через які громадянам можуть відмовити у наданні субсидії на опалювальний сезон 2024–2025 років.

Про це розповідає видання NV.

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Детальніше про призначення субсидій

Порядок призначення житлових субсидій визначений Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848. Цей документ окреслює умови отримання субсидій та процедуру їх надання.

Субсидія надається у випадках, коли сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує обов’язковий відсоток платежу, який розраховується для кожного домогосподарства окремо на основі сукупного доходу його членів.

За рішенням уряду, субсидії призначаються, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середнього місячного доходу родини, і ця норма діє до завершення воєнного стану та ще один місяць після його скасування.

Чому можуть відмовити у субсидії на опалювальний сезон

Субсидія не призначається у таких випадках:

Загальна площа квартири перевищує 130 кв. м, або житлового будинку — більше 230 кв. м (виняток: дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини та сім’ї, де троє або більше дітей під опікою чи піклуванням).

Один із членів родини володіє транспортним засобом, якому менше п’яти років (за винятком мопедів та причепів).

У власності родини є більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопедів і причепів).

У складі сім’ї є дорослі безробітні з доходом нижче мінімальної зарплати, які не сплачують єдиний соціальний внесок (виняток: студенти та отримувачі соціальної пенсії).

Існує заборгованість за комунальні послуги більше трьох місяців, що перевищує суму 40 неоподатковуваних мінімумів.

У складі сім’ї є неплатник аліментів, що заборгував понад три місяці.

Громадянин не повернув надлишково отримані субсидії за попередні періоди.

Один із членів сім’ї протягом року до звернення за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 000 грн (окрім витрат на лікування); при цьому, якщо нове житло придбано за рахунок продажу попереднього протягом півроку, відмови у субсидії не буде.

Придбання валюти членами сім’ї на суму більше 50 000 грн протягом року перед зверненням.

Депозит у когось із членів родини перевищує 100 000 грн.

У сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, а також нерухомості у спільній власності чи на сільських територіях).

Субсидія також може бути відхилена через:

Помилки у заяві або декларації (Пенсійний фонд України інформує про необхідність виправлень, після чого документи можуть бути повторно розглянуті протягом 30 днів).

Неповний пакет документів (видається 30 днів для їх доопрацювання).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Також ми повідомляли, що українці можуть оформити виплати на купівлю дрів, вугілля та газу на опалювальний сезон. В рамках урядового рішення додаткової підтримки населення гроші будуть виплачувати до кінця 2024 року.