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Субсидії на опалювальний сезон 2024−2025 — чому можуть відмовити у допомозі

19 жовтня 2024 11:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чому українцям можуть відмовити у призначенні субсидій на опалювальний сезон — перелік обставин
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Житлова субсидія — це державна допомога, що спрямована на компенсацію витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, утримання багатоквартирних будинків та придбання скрапленого газу чи палива для опалення. Однак, є ряд причин та обставин, через які громадянам можуть відмовити у наданні субсидії на опалювальний сезон 2024–2025 років.

Про це розповідає видання NV.

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Детальніше про призначення субсидій

Порядок призначення житлових субсидій визначений Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848. Цей документ окреслює умови отримання субсидій та процедуру їх надання.

Субсидія надається у випадках, коли сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує обов’язковий відсоток платежу, який розраховується для кожного домогосподарства окремо на основі сукупного доходу його членів.

За рішенням уряду, субсидії призначаються, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середнього місячного доходу родини, і ця норма діє до завершення воєнного стану та ще один місяць після його скасування.

Чому можуть відмовити у субсидії на опалювальний сезон

Субсидія не призначається у таких випадках:

  • Загальна площа квартири перевищує 130 кв. м, або житлового будинку — більше 230 кв. м (виняток: дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини та сім’ї, де троє або більше дітей під опікою чи піклуванням).
  • Один із членів родини володіє транспортним засобом, якому менше п’яти років (за винятком мопедів та причепів).
  • У власності родини є більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопедів і причепів).
  • У складі сім’ї є дорослі безробітні з доходом нижче мінімальної зарплати, які не сплачують єдиний соціальний внесок (виняток: студенти та отримувачі соціальної пенсії).
  • Існує заборгованість за комунальні послуги більше трьох місяців, що перевищує суму 40 неоподатковуваних мінімумів.
  • У складі сім’ї є неплатник аліментів, що заборгував понад три місяці.
  • Громадянин не повернув надлишково отримані субсидії за попередні періоди.
  • Один із членів сім’ї протягом року до звернення за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 000 грн (окрім витрат на лікування); при цьому, якщо нове житло придбано за рахунок продажу попереднього протягом півроку, відмови у субсидії не буде.
  • Придбання валюти членами сім’ї на суму більше 50 000 грн протягом року перед зверненням.
  • Депозит у когось із членів родини перевищує 100 000 грн.
  • У сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, а також нерухомості у спільній власності чи на сільських територіях).

Субсидія також може бути відхилена через:

  • Помилки у заяві або декларації (Пенсійний фонд України інформує про необхідність виправлень, після чого документи можуть бути повторно розглянуті протягом 30 днів).
  • Неповний пакет документів (видається 30 днів для їх доопрацювання).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Також ми повідомляли, що українці можуть оформити виплати на купівлю дрів, вугілля та газу на опалювальний сезон. В рамках урядового рішення додаткової підтримки населення гроші будуть виплачувати до кінця 2024 року.

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