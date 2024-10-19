Почему украинцам могут отказать в назначении субсидий на отопительный сезон — список обстоятельств

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жилищная субсидия — это государственная помощь, направленная на компенсацию расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание многоквартирных домов и приобретение сжиженного газа или отопительного топлива. Однако есть ряд причин и обстоятельств, по которым гражданам могут отказать в предоставлении субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов.

Об этом рассказывает издание NV.

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Подробнее о назначении субсидий

Порядок назначения жилищных субсидий определен Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848. Этот документ определяет условия получения субсидий и процедуру их предоставления.

Субсидия предоставляется в тех случаях, когда сумма платы за жилищно-коммунальные услуги превышает обязательный процент платежа, который рассчитывается для каждого домохозяйства отдельно на основе совокупного дохода его членов.

По решению правительства субсидии назначаются, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднего месячного дохода семьи, и эта норма действует до завершения военного положения и еще один месяц после его отмены.

Почему могут отказать в субсидии на отопительный сезон

Субсидия не назначается в следующих случаях:

Общая площадь квартиры превышает 130 кв. м, или жилого дома — более 230 кв. м (исключение: детские дома семейного типа, многодетные семьи и семьи, где трое или более детей под опекой или попечительством).

Один из членов семьи владеет транспортным средством, которому меньше пяти лет (за исключением мопедов и прицепов).

В собственности семьи есть больше одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопедов и прицепов).

В составе семьи есть взрослые безработные с доходом ниже минимальной зарплаты, не уплачивающие единый социальный взнос (исключение: студенты и получатели социальной пенсии).

Существует задолженность за коммунальные услуги более трех месяцев, что превышает сумму 40 не облагаемых налогом минимумов.

В составе семьи есть неплательщик алиментов, задолжавший более трех месяцев.

Гражданин не вернул избыточно полученные субсидии в предыдущие периоды.

Один из членов семьи за год до обращения за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 грн (кроме расходов на лечение); при этом если новое жилье приобретено за счет продажи предыдущего в течение полугода, отказа в субсидии не будет.

Приобретение валюты членами семьи на сумму более 50 000 грн в течение года перед обращением.

Депозит у одного из членов семьи превышает 100 000 грн.

В семье есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также недвижимости в общей собственности или сельских территориях).

Субсидия также может быть отклонена из-за:

Ошибки в заявлении или декларации (Пенсионный фонд Украины информирует о необходимости исправлений, после чего документы могут быть повторно рассмотрены в течение 30 дней).

Неполный пакет документов (выдается 30 дней для их доработки).

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

Также мы сообщали, что украинцы могут оформить выплаты на покупку дров, угля и газа на отопительный сезон. В рамках правительственного решения дополнительной поддержки населения деньги будут выплачиваться до конца 2024 года.