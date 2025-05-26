Пільги та субсидії для пенсіонерів — хто не отримає знижку у 2025 році

Жінка літнього віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні частина пенсіонерів звільнена від сплати житлово-комунальних послуг, однак дехто втратив право на таку пільгу через зміни у правилах у 2025 році. Відомо, як діяти громадянам у разі втрати відповідної підтримки держави.

Право на пільги закріплене у постанові уряду №389-2015-п.

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Так, згідно з постановою Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї", звільняються від сплати комунальних послуг громадяни, трудова діяльність яких належала до певних сфер у сільській місцевості.

Не сплачувати за житлово-комунальні послуги можуть колишні:

педагоги;

медичні працівники;

бібліотекарі;

працівники сфери культури.

У 2025 році пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соцпільгу, у порядку, визначеному урядом. Розмір доходу не може перевищувати суму 4,24 тис. грн.

Тим з пенсіонерів, у кого дохід виявиться більшим за вказаний рівень податкової соціальної пільги, встановлений на поточний рік, пільгу не нарахують. Однак у таких випадках залишається право подати заяву на субсидію від держави на оплату комунальних послуг.

Як швидко перейти з пільги на субсидію

Оскільки після індексації пенсій навесні 2025 року у низки громадян було втрачене право на пільги, частина з них може перейти на субсидію. Її дозволяється оформити за спрощеним механізмом звернення.

Заявнику не потрібно збирати довідки та заповнювати декларації. Достатньо лише подати звернення, тоді як заяву та декларацію мають оформити фахівці Пенсійного фонду на основі інформації з офіційних реєстрів.

Спрощене звернення для оформлення субсидії можна подати через:

пошту або особисто в одному із відділень Пенсійного фонду;

через портал е-послуг в розділі "Заява на житлову субсидію чи пільгу", мобільний застосунок ПФУ;

через портал державних послуг "Дія", обравши розділ "Заява на субсидію";

у Центрах надання адмінпослуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни можуть платити за послуги ЖКГ суттєво менше завдяки держсистемі пільг, що цьогоріч дещо змінилась. Зокрема, на 50% менше можуть платити багатодітні родини.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 травня 2025 року почали працювати нові правила надання пільг на оплату комунальні послуги. Відомо, хто отримає пільги на літо на послуги ЖКГ у 100% знижки.