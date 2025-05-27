Субсидии 2025 — кому откажут в помощи без справки из Нафтогаза

Деньги и платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским гражданам, которые обращаются за оформлением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в некоторых случаях необходимо иметь на руках дополнительную справку от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы компании.

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Как отмечается, иногда при оформлении субсидии требуется наличие справки, где подтверждается отсутствие задолженности за природный газ.

Соответствующий документ необходим тем, кто имел просроченные платежи перед подачей заявки на субсидию.

В частности, такую справку могут требовать в случае смены собственника или же продажи, или покупки недвижимости.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как получить справку об отсутствии долга

Граждане, которые планируют оформить субсидию, однако от них требуют справку об отсутствии долга, могут заказать ее дистанционно. Она доступна по следующим каналам:

в личном кабинете my.gas.ua;

в чат-ботах "Нафтогаза" в Viber и Telegram;

в терминалах самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.

Также документ об отсутствии задолженности можно получить в Центре обслуживания клиентов или партнерском отделении газоснабжающей компании "Нафтогаз".

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