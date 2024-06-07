Субсидії 2024 — українцям підвищать допомогу на оплату комуналки

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці отримають підвищений розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг влітку у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію. Водночас, частині громадян доведеться повернути гроші.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Хто і коли отримає більший розмір субсидії

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом міністрів обов’язкового платежу.

У зв'язку з переглядом розміру тарифу на електрику ті, хто вже має субсидію, отримає більший розмір допомоги. При цьому перерахунок відбудеться автоматично. Для перегляду нового розміру допомоги можна не звертатися в органи Пенсійного фонду.

"Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці — липні", — зазначили у ПФУ.

Водночас, за рішенням Кабінету міністрів, жителі Харківської області отримають із червня підвищену субсидію. Допомога на електричну енергію зросте у п'ять разів. Це пов'язано зі складною ситуацією з енергетикою.

У яких випадках допомогу треба повернути

Також влітку деяких українців попросять повернути державну допомогу або її розмір суттєво скоротять. Повернути гроші потрібно за двох умов:

у разі, якщо у заяві чи декларації було вказана неправдива інформація і субсидію призначили за обсягом більшу, ніж потрібно;

у разі, якщо громадянин протягом 30 днів не повідомив про обставини, які призвели б до скорочення субсидії.

З огляду на це, надмірно виплачену суму будуть утримувати частинами, проте не більше ніж 20% щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик після підвищення тарифів. Адже світло коштує тепер практично вдвічі більше, ніж було у травні.

Також писали, що газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.