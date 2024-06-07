Субсидии 2024 — украинцам повысят помощь на оплату коммуналки

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы получат повышенный размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг летом в связи с ростом тарифа на электроэнергию. В то же время, части граждан придется вернуть деньги.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Кто и когда получит больший размер субсидии

Право на назначение субсидии имеют семьи, у которых размер платы за коммунальные услуги в пределах норм потребления превышает объем определенного Кабинетом Министров обязательного платежа.

В связи с пересмотром размера тарифа на электричество те, кто уже имеет субсидию, получит больший размер пособия. При этом перерасчет произойдет автоматически. Для получения нового размера пособия можно не обращаться в органы Пенсионного фонда.

"Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце — июле", — отметили в ПФУ.

В то же время, по решению Кабинета министров жители Харьковской области получат с июня повышенную субсидию. Пособие на электрическую энергию вырастет в пять раз. Это связано со сложной ситуацией с энергетикой.

В каких случаях помощь нужно вернуть

Также летом некоторых украинцев попросят вернуть государственную помощь или ее размер существенно сократят. Вернуть деньги нужно при двух условиях:

в случае, если в заявлении или декларации указана ложная информация и субсидию назначили по объему больше, чем нужно;

в случае, если гражданин в течение 30 дней не сообщил об обстоятельствах, приведших к сокращению субсидии.

Учитывая это, чрезмерно выплаченную сумму будут удерживать частями, однако не более 20% ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее стало известно, на сколько подорожает продуктовая корзина после повышения тарифов. Ведь свет стоит теперь практически вдвое больше, чем было в мае.

Также писали, что газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.