Оформлення субсидії на літо: яку довідку вимагають від пенсіонерів у 2026 році

У травні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) не всім продовжить право на житлові субсидії на неопалювальний сезон. Щоб виплати не припинили, декому необхідно буде самостійно подати нову заяву. Окрім того, від пенсіонерів можуть вимагати одну важливу довідку, яку можна отримати як особисто у сервісному центрі, так і онлайн.

Про те, хто має подати заяву та як можна отримати додаткову довідку, розповідає видання Новини.LIVE із посилання на портал держпослуг "Дія".

Яку довідку потрібно надати пенсіонерам для оформлення субсидії

За інформацією ПФУ, з травня левовій частині субсидіантів допомогу перерахують автоматично, проте є окремі категорії громадян похилого віку, які зобов'язані до кінця червня подати документи на перепризначення субсидії.

Нову заяву необхідно буде подавати за таких обставин:

людина орендує житло та платить за комунальні послуги;

у кварті проживає менша кількість людей, аніж зареєстровано;

у родині є внутрішні переселенці, яким надають субсидію не за адресою прописки;

якщо під час зими було нараховано "нульову" субсидію.

Окрім того, деяким пенсіонерам під час оформлення житлових субсидій на неопалювальний сезон знадобиться довідка про доходи.

Як отримати довідку про доходи у 2026 році

За даними порталу "Дія", отримати довідку пенсіонерам можна трьома способами:

на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

через мобільний застосунок Пенсійного фонду;

у сервісному центрі ПФУ.

Для того, щоб замовити довідку дистанційно через портал, необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП). Після цього потрібно буде:

Обрати розділ "Комунікації з ПФУ", перейти у розділ "Запит на отримання е-документів"; Зазначити необхідний тип довідки, вказати дані у всіх обов’язкових полях; Визначити період, за який необхідно отримати довідку; Погодитись на обробку персональної інформації; Натиснути "Відправити до ПФУ".

Громадяни зможуть перевірити стан обробки заявки у розділі "Мої звернення" на сайті.

