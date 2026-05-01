Додаткові суми за газ: хто з українців має заплатити 3 100 грн у 2026 році

Додаткові квитанції за газ: хто має заплатити 3 100 грн
У травні 2026 року у низці областей фахівці газової сфери продовжать проводити технічне обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. З огляду на це, зокрема, у Київському регіоні декому зі споживачів доведеться окремо заплатити від 41 до 3 100 грн.
Про це свідчить оприлюднена інформація Київської філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.
Хто з українців додатково заплатить за газ у травні
Як зазначають у компанії, у травні на Київщині фахівці обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання ще майже 400 багатоквартирних будинків.
У рамках обстеження у будинках перевірять:
- Герметичність з’єднання газопроводів/обладнання (усунуть витоки газу);
- Щільність та кріплення газопроводу;
- Наявність футлярів в місцях прокладання через конструкції будинку.
"У травні ми обстежимо внутрішньобудинкові системи газопостачання у 391 багатоквартирному будинку регіону. Під час обслуговування ми перевіряємо герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуємо систему на щільність і усуваємо витоки газу. Дбаємо про безпеку вашого дому щодня!", — йдеться у повідомленні.
Такі техогляди газових мереж будинків мають здійснюватися раз на кілька років. Частота залежить від терміну експлуатації багатоповерхівки:
- якщо газові мережі будинку експлуатують понад 25 років — раз на три роки;
- якщо мережам менш ніж 25 років — раз на п'ять років.
З графіками проведення робіт можна ознайомитися на сайтах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України" у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ", зокрема, на сайті Київської філії "Газмережі".
Ціни на послугу з техобслуговування газових мереж
Згідно з оприлюдненою орієнтовною кошторисною вартістю технічного обслуговування багатоквартирних будинків на 2026 рік, суми у Київському регіоні будуть суттєво різнитися. Зокрема, найменша вартість становить 41 грн, а найвища — 3 100 грн.
Вона залежить від таких факторів:
- кількості квартир у будинку;
- стану мереж та газового обладнання;
- регіону, де розташоване житло.
Чим більше буде квартир у багатоповерхівці, тим меншою буде протяжність комунікацій, а тому нижчою ціна буде на квартиру.
Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма жителями будинку.
У законі "Про житлово-комунальні послуги" вказано, що у стандартну оплату за газ не входять витрати на ремонти та обслуговування газових комунікацій, через це слід чекати на "третю платіжку".
Витрати з утримання комунікацій повинні нести власники, співвласники та управителі будинків.
