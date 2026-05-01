Додаткові суми за газ: хто з українців має заплатити 3 100 грн у 2026 році

У травні 2026 року у низці областей фахівці газової сфери продовжать проводити технічне обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. З огляду на це, зокрема, у Київському регіоні декому зі споживачів доведеться окремо заплатити від 41 до 3 100 грн.

Про це свідчить оприлюднена інформація Київської філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.

Хто з українців додатково заплатить за газ у травні

Як зазначають у компанії, у травні на Київщині фахівці обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання ще майже 400 багатоквартирних будинків.

У рамках обстеження у будинках перевірять:

Герметичність з’єднання газопроводів/обладнання (усунуть витоки газу); Щільність та кріплення газопроводу; Наявність футлярів в місцях прокладання через конструкції будинку.

"У травні ми обстежимо внутрішньобудинкові системи газопостачання у 391 багатоквартирному будинку регіону. Під час обслуговування ми перевіряємо герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуємо систему на щільність і усуваємо витоки газу. Дбаємо про безпеку вашого дому щодня!", — йдеться у повідомленні.

Такі техогляди газових мереж будинків мають здійснюватися раз на кілька років. Частота залежить від терміну експлуатації багатоповерхівки:

якщо газові мережі будинку експлуатують понад 25 років — раз на три роки;

якщо мережам менш ніж 25 років — раз на п'ять років.

З графіками проведення робіт можна ознайомитися на сайтах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України" у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ", зокрема, на сайті Київської філії "Газмережі".

Ціни на послугу з техобслуговування газових мереж

Згідно з оприлюдненою орієнтовною кошторисною вартістю технічного обслуговування багатоквартирних будинків на 2026 рік, суми у Київському регіоні будуть суттєво різнитися. Зокрема, найменша вартість становить 41 грн, а найвища — 3 100 грн.

Вона залежить від таких факторів:

кількості квартир у будинку;

стану мереж та газового обладнання;

регіону, де розташоване житло.

Чим більше буде квартир у багатоповерхівці, тим меншою буде протяжність комунікацій, а тому нижчою ціна буде на квартиру.

Ціни. Джерело: Газмережі

Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма жителями будинку.

Ціни. Джерело: Газмережі

У законі "Про житлово-комунальні послуги" вказано, що у стандартну оплату за газ не входять витрати на ремонти та обслуговування газових комунікацій, через це слід чекати на "третю платіжку".

Ціни. Джерело: Газмережі

Витрати з утримання комунікацій повинні нести власники, співвласники та управителі будинків.

Ціни. Джерело: Газмережі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нафтогаз закликав клієнтів переоформити особові рахунки для уникнення проблем. Там пояснили, коли та які потрібно зібрати відомості для такої процедури.

Ще Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі пояснили, чи зарахують кошти у разі розрахунку за газ за старими реквізитами, які оновили цієї весни. Також уточнили, чи не з'явиться у зв'язку з цим борг та розповіли, як самому зробити перевірку зарахування оплати.