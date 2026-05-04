Оформление субсидии на лето: какую справку требуют от пенсионеров в 2026 году

Женщина старшего возраста, платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не всем продлит право на жилищные субсидии на неотапливаемый сезон. Чтобы выплаты не прекратили, некоторым необходимо будет самостоятельно подать новое заявление. Кроме того, от пенсионеров могут требовать одну важную справку, которую можно получить как лично в сервисном центре, так и онлайн.

О том, кто должен подать заявление и как можно получить дополнительную справку, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на портал госуслуг "Дія".

Какую справку нужно предоставить пенсионерам для оформления субсидии

По информации ПФУ, с мая львиной части субсидиантов помощь пересчитают автоматически, однако есть отдельные категории пожилых граждан, которые обязаны до конца июня подать документы на переназначение субсидии.

Новое заявление необходимо будет подавать при следующих обстоятельствах:

человек арендует жилье и платит за коммунальные услуги;

в квартире проживает меньшее количество людей, чем зарегистрировано;

в семье есть внутренние переселенцы, которым предоставляют субсидию не по адресу прописки;

если во время зимы была начислена "нулевая" субсидия.

Кроме того, некоторым пенсионерам при оформлении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон понадобится справка о доходах.

Читайте также:

Как получить справку о доходах в 2026 году

По данным портала "Дія", получить справку пенсионерам можно тремя способами:

на веб-портале электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

в сервисном центре ПФУ.

Для того, чтобы заказать справку дистанционно через портал, необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После этого нужно будет:

Выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ", перейти в раздел "Запрос на получение е-документов"; Указать необходимый тип справки, внести данные во все обязательные поля; Определить период, за который необходимо получить справку; Согласиться на обработку персональной информации; Нажать "Отправить в ПФУ".

Граждане смогут проверить состояние обработки заявки в разделе "Мои обращения" на сайте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае в ряде регионов газовики будут проводить техобследование внутридомовых систем газоснабжения домов. Из-за этого некоторым необходимо будет заплатить до 3 100 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что потребителям нужно вовремя передавать данные счетчиков для корректных начислений в коммунальных квитанциях. Для ситуаций, когда человек не передал информацию, предусмотрен отдельный порядок действий.