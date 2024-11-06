Субсидии на услуги ЖКХ — кто из должников получит помощь

Субсидии на коммуналку — кто из должников имеет право на помощь
Украинское законодательство позволяет при определенных условиях получать жилищную субсидию, даже если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено при определенных условиях.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кто из должников может получить субсидии
Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, право на субсидию имеют только те домохозяйства, у которых просроченный долг по оплате коммунальных услуг или расходам на управление многоквартирным домом, возникший в течение трех лет, не превышает трех месяцев. В то же время, общая сумма долга на момент обращения за субсидией не должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или 680 гривен.
Если срок и сумма больше, то чтобы получить помощь, необходимо заключить договор о реструктуризации задолженности.
Реструктуризация долга — одна из форм реорганизации условий задолженности, в ходе которой должник и компания договорились об отсрочке осуществления расчета за услугу и утвердили график соответствующих платежей.
Субсидию назначают в течение двух месяцев с начала отопительного/неотапливаемого сезона, если уплата долга документально подтверждена или заключено соглашение о реструктуризации, или клиент обжалует задолженность в судебном порядке (наличное постановление об открытии соответствующего производства по делу).
В случае, если отсутствие долга подтверждено по истечении двухмесячного срока с начала отопительного/неотапливаемого сезона, субсидию назначают с месяца, следующего за тем, в который в отделение ПФУ поступило документальное подтверждение таких действий.
Со всеми вопросами о причинах возникновения или порядка погашения долга по оплате коммунальных услуг нужно идти к предприятиям-поставщикам услуг, имеющим учет задолженности.
Кто имеет право на субсидию в ноябре
В ноябре граждане могут обращаться за назначением субсидии в ПФУ на отопительный сезон в следующих случаях:
- при предоставлении документов на субсидии впервые;
- в случае отказа в назначении пособия на неотапливаемый период, поскольку есть долг, отсутствуют доходы;
- в случае отказа от субсидии и перехода на льготы по оплате коммунальных услуг летом, а сейчас есть желание получить субсидию;
- в случае если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или в социальном состоянии.
Если гражданин обратится за назначением субсидии в период до 30 ноября этого года, помощь будет назначена с октября 2024 года.
При расчете субсидии с начала отопительного сезона будут учтены доходы домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года. Если обращается пенсионер, то доходы в виде пенсии будут учтены в размере начисленной пенсии за август.
Что еще стоит знать
Напомним, на отопительный сезон украинцам поступит субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг большего размера. Известно, какие будут суммы, ведь размер пособия можно подсчитать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Кабинете министров рассказали о действующих программах поддержки в рамках подготовки к зиме. Доступны субсидии и льготы, помощь в покупке топлива до 21 тыс. гривен.
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