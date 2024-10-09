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Субсидії на комуналку — Кабмін попередив, кого позбавлять допомоги у 2024 році

9 жовтня 2024 08:43
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії у 2024 році — Кабмін назвав категорію громадян, яка не матиме права на допомогу
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Кабінеті міністрів повідомили, що у 2024 році найбільш вразливі українці отримають житлову субсидію на холодний сезон для зменшення навантаження на сімейний бюджет під час оплати комунальних послуг. Водночас є категорія людей, яка не матиме права на таку допомогу.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Кого позбавлять права на субсидії у 2024 році

В уряді нагадали, що житлова субсидія є держдопомогою з цільовим призначенням, а саме — для оплати спожитих комунальних послуг. Допомогу держава надає найбільш вразливим українцям для зменшення навантаження на сімейний бюджет під час сплати комунпослуг.

Водночас, коли родина, отримуючи субсидію, накопичує заборгованість за комунальні послуги, то використовує відповідний інструмент підтримки від держави не за призначенням. У такому разі субсидію не перепризначать на холодний сезон.

"Одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів. Тобто, якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється", — йдеться у повідомленні.

Проте передбачений механізм, як обійти цю вимогу. Це можливо у разі погашення заборгованості поступово. Для цього потрібно укласти з постачальниками комунпослуг договори про реструктуризацію боргу.

Якщо в рамках угоди регулярно сплачувати борг і не пропускати платежі, то можна розраховувати на житлову субсидію. У такому разі при зверненні за субсидією необхідно додати копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги.

Борг за комунальні платежі дозволяється реструктурувати на термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та доходів боржника.

Як подати заяву на субсидію та коли призначать допомогу

У разі, якщо людина звернеться до Пенсійного фонду для отримання субсидії у період до 30 листопада 2024 року, їй призначать допомогу з жовтня.

Громадяни можуть подавати заяви та декларації про доходи:

  • онлайн на порталі е-послуг Пенсійного фонду;
  • у мобільному застосунку ПФУ;
  • через портал держпослуг "Дія";
  • офлайн в установах ПФУ, ЦНАПах, та місцевих органах влади;
  • поштою на адресу ПФУ.

Для житлової субсидії на опалювальний сезон 2024/2025 враховуватимуть доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали, а для пенсіонерів — за серпень цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього року продовжить діяти спеціальний урядовий проєкт для забезпечення населення необхідними запасами дров. Така допомога доступна громадянам, які використовують пічне опалення та проживають у зоні бойових дій.

Також ми писали, що в Україні частина пенсіонерів може не платити за житлово-комунальні послуги. Знижку у 100% надають тільки деяким категоріям громадян.

Кабінет міністрів комунальні послуги субсидії ЖКГ фінансова допомога

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