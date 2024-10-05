Знижений тариф на світло — деякі українці зможуть платити 2,64 грн за кіловат

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 жовтня в Україні буде знижено тариф на електроенергію для користувачів, які використовують її для опалення. Новий тариф становитиме 2,64 грн за 1 кВт*год замість попередніх 4,32 грн. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати проєкт електричного опалення.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №632.

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Детальніше про знижений тариф

Загальний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт*год. Однак, для споживачів з електричним опаленням, яке має затверджений проєкт (не плутати зі звичайними електричними обігрівачами), перші 2 тисячі кіловат-годин на місяць оплачуються за зниженим тарифом у 2,64 грн/кВт*год.

Варто зазначити, що ця пільга діє лише в опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня, тобто від цього місяця і до травня.

Зазначено, що решта споживачів в Україні продовжуватимуть сплачувати за електроенергію за ставкою 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, встановлений з 1 червня, покриває лише витрати на виробництво електроенергії двома державними компаніями — "Енергоатомом" і "Укргідроенерго", а також вартість її передачі, розподілу по регіонах та постачання кінцевим споживачам.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з листопада 2024 року регулятор енергоринку пропонує встановити підвищені граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Відповідне рішення торкнеться бізнесу та не вплине на фіксований рівень вартості електроенергії для населення.

Ми також повідомляли, що в Україні невдовзі нацкомісія оновить тарифи на електрику, зокрема, для бізнесу. Втім деякі посадовці подейкують, що з 2025 року електроенергія стане дорожчою й для звичайних споживачів. У компанії YASNO дали відповідь, чи є плани змінювати тарифи для споживачів.