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Субсидии на коммуналку — Кабмин предупредил, кого лишат помощи в 2024 году

9 октября 2024 08:43
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в 2024 году — Кабмин назвал категорию граждан, не имеющих права на помощь
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Кабинете министров сообщили, что в 2024 году наиболее уязвимые украинцы получат жилищную субсидию на холодный сезон для уменьшения нагрузки на семейный бюджет при оплате коммунальных услуг. В то же время есть категория людей, которая не будет иметь права на переназначение такой помощи.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

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Кого лишат права на субсидии в 2024 году

В правительстве напомнили, что жилищная субсидия является госпомощью с целевым назначением, а именно — для оплаты потребленных коммунальных услуг. Помощь государство оказывает наиболее уязвимым украинцам для уменьшения нагрузки на семейный бюджет при оплате коммунуслуг.

В то же время, когда семья, получая субсидию, накапливая задолженность за коммунальные услуги, использует соответствующий инструмент поддержки от государства не по назначению. В таком случае субсидию не переназначат на холодный сезон.

"Одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается", — говорится в сообщении.

Однако предусмотрен механизм, как обойти это требование. Это возможно при погашении задолженности постепенно. Для этого нужно заключить с поставщиками коммунуслуг договоры о реструктуризации долга.

Если в рамках договора регулярно платить долг и не пропускать платежи, то можно рассчитывать на жилищную субсидию. В таком случае при обращении за субсидией необходимо добавить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги.

Долг за коммунальные платежи разрешается реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и доходов должника.

Как подать заявление на субсидию и когда назначат помощь

В случае, если человек обратится в Пенсионный фонд для получения субсидии в период до 30 ноября 2024, ему назначат помощь с октября.

Граждане могут подавать заявления и декларации о доходах:

  • онлайн на портале е-услуг Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении ПФУ;
  • через портал госуслуг "Дія";
  • офлайн в учреждениях ПФУ, ЦПАУ и местных органах власти;
  • почтой по адресу ПФУ.

Для жилищной субсидии на отопительный сезон 2024/2025 будут учитываться доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы, а для пенсионеров за август этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в текущем году продолжит действовать специальный правительственный проект для обеспечения населения необходимыми запасами дров. Такая помощь доступна гражданам, использующим печное отопление и проживающим в зоне боевых действий.

Также мы писали, что в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

Кабинет министров коммунальные услуги субсидии ЖКХ финансовая помощь

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