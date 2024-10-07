Субсидія на зиму — кому з українців доступна допомога у 2024 році

Жінка похилого віку. Фото: napensii.ua

У 2024 році продовжить діяти спеціальний урядовий проєкт для забезпечення населення необхідними запасами дров. Така допомога доступна громадянам, які використовують пічне опалення та проживають у зоні бойових дій.

Про це йдеться у постанові уряду.

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Надання субсидій на дрова у 2024 році

Проєкт покликаний забезпечити українців, які проживають на прифронтових територіях, дровами на опалювальний сезон.

Так, питання надання субсидій регулює постанова "Про продовження в опалювальному сезоні 2024-2025 років реалізації експериментального проєкту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива".

Допомогу на придбання дров на зиму зможуть отримати громадяни, які використовують пічне опалення та проживають у зоні бойових дій і підпадають під категорії малозахищених.

Допомога доступна українцям з таких регіонів:

Харківська область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Луганська область;

Запорізька область;

Чернігівська область;

Миколаївська область.

Максимально субсидія на дрова надається у сумі не вище 16,23 тис. гривні.

Правила оформлення субсидій

Громадяни можуть оформити субсидію на дрова так само, як і житлову. Для цього потрібно:

прийти в один із органів соціального захисту;

подати заяву на призначення субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

Також можуть додатково вимагати довідку, де підтверджується, що громадянин справді має пічне опалення та дрова для опалення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів може не платити за житлово-комунальні послуги. Знижку у 100% надають тільки деяким категоріям громадян.

Також ми писали, що з 1 жовтня в Україні буде знижено тариф на електроенергію для користувачів, які використовують її для опалення. Новий тариф становитиме 2,64 грн за 1 кВт*год замість попередніх 4,32 грн. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати проєкт електричного опалення.